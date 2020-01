La tumultuosa jornada de la Asamblea / Fotos

El oficialismo argumentó que Guaidó no llegó a la sesión y que no contaba con los votos. Pero la directiva de Guaidó asegura, con videos inclusive, que no permitieron el ingreso.

Diputados chavistas de la Asamblea Nacional eligieron como "presidente" del organismo a Luis Parra, en una sesión realizada pasada la una de la tarde de este domingo que la oposición rechazó porque denunció que no contó con el quórum reglamentario.

El oficialismo argumentó que Guaidó no llegó a la sesión y que no contaba con los votos necesarios para su reelección. Pero la directiva de Guaidó asegura, con videos inclusive, que no permitieron el ingreso de su mayoría y que el diputado presidente del Parlamento no le permitieron su entrada.

En una sesión a la que solo tuvieron acceso los medios del Estado, Parra declaró que pese a las diferencias “estamos obligados a acabar con la confrontación”.

Guaidó de su lado, a través de un comunicado denunció “Golpe al parlamento. Sin votos ni quórum diputados del Psuv intentan juramentar falsa directiva”.

