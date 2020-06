"La trampa electoral del Gobierno solo la contrarresta una marea de votos"

Mercedes Malavé: "La crisis económica es un arma de doble filo, engañosa, porque puede servir para amilanar, para disminuir la voluntad de cambio de los venezolanos. "Diosdado cambió la Constituyente por un programa de televisión".

Por: Heilet Morales 08:10 PM / 12/06/2020

Mercedes Malavé se margina del blanco y negro, o del todo o nada que caracteriza a la política venezolana de las últimas dos décadas. Apuesta más bien a la escala de colores que se aproximan a la negociación, al voto sin encomendarse plenamente a la presión internacional como fórmula mágica para que Venezuela salga de la peor crisis de su historia.

De cara a las elecciones que prácticamente son un hecho para este año renovar la Asamblea Nacional advierte: "Las condiciones no se van a dar hasta que recuperemos la libertad, la alternabilidad y el pluralismo democrático, pero esas condiciones hay que suplirlas con la convicción de ir a votar, con la convicción del liderazgo político de llevarse por delante todos los obstáculos de ventajismo y trampa electoral que el Gobierno hace y que solo una marea de votos puede contrarrestar".

Periodista, doctora en comunicación social, profesora de la Universidad Monte Ávila y formada en las entrañas del social cristianismo venezolano, el Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani (Ifedec), Malavé agrega que "al Gobierno lo sostiene únicamente su aparato represivo. Un aparato que llaman unión cívico, militar y policial; si Maduro pierde ese apoyo, su Gobierno cae completamente. Un aparato represivo que controla absolutamente todo y genera miedo".

Pero su crítica no recae solamente en el Gobierno. "Guaidó se buscó otro sostén, así como las personas que respaldan su estrategia. El sostén es una presión internacional que no descarta ninguna forma de salir del Gobierno que incluye la salida armada, la injerencia, lo que llaman la intervención humanitaria y una presión basada en sanciones económicas y bloqueos que asfixien al régimen, eso es lo que los sostiene".

— Por una parte el TSJ da plazo de 72 horas a la AN para elegibles a un nuevo CNE, el Comité del Parlamento desconoce esa decisión, pero a su vez hay factores políticos del G4 que intentan no marginarse del proceso y pueden hasta formar parte del CNE, ¿cómo ve usted la negociación en múltiples frentes que se está dando por un nuevo Poder Electoral?

— Estamos en horas decisivas, como tú dices. El TSJ le dio un plazo de 72 horas al Comité de Postulaciones haciendo un desconocimiento del desacato que el mismo TSJ había sentenciado hace unos años. Sin embargo, el Comité de Postulaciones mantiene su coherencia en no reconocer ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la omisión legislativa es un error, nombrar rectores del CNE por parte del TSJ es un exabrupto, pero lo hemos vivido así en los últimos diez o 15 años, esas son las consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario que, en lugar de resolver la omisión legislativa, lo que hace es imponer unos rectores, como si la jurisprudencia estuviera por encima de la Constitución, del Poder Electoral, eso es un error.

Frente a esta disyuntiva, la oposición se tiene que preguntar qué hacer, porque no participar, abstenernos, nos puede llevar a los mismos errores a los que nos ha conducido la abstención desde el año 2005, a abandonar espacios que no nos permiten avanzar en la búsqueda de una solución democrática a la crisis política de Venezuela.

Algunos factores del G4, como tú dices, se ven cercanos a la participación, sobretodo son horas decisivas para el partido Acción Democrática, un partido de arraigo popular, con una estructura, con unos gobernadores electos por el pueblo, me imagino que debe ser una situación compleja para ellos, porque a Acción Democrática se le pueden criticar muchas cosas, aunque yo no milito en él, debo decir que ellos han mantenido un compromiso incólume con la unidad, y ahora se ven ante la disyuntiva de tomar una decisión que puede implicar fracturas porque hay un sector de la oposición muy ligado a la tesis del cese de la usurpación de que aquí no pueden haber elecciones hasta que Maduro deje el poder y esa visión está respaldada por EE UU, incluso, con amenazas para quienes no sean consecuentes con ese planteamiento del Departamento de Estado.

Entonces es un momento complicado, creo que la decisión más importante no es la de los rectores, creo que la decisión más importante es la de participar o no en las elecciones. Siempre he dicho que las condiciones no se van a dar hasta que no recuperemos la libertad, la alternabilidad y el pluralismo democrático, pero esas condiciones hay que suplirlas con la convicción de ir a votar, con la convicción del liderazgo político de llevarse por delante todos los obstáculos de ventajismo y trampa electoral que el Gobierno hace y que solo una marea de votos puede contrarrestar.

— El Gobierno tiene la estrategia de una mayor fractura en la oposición, esto generaría más abstención y al elegir un nuevo Parlamento sacar del juego político a Juan Guaidó, en este contexto, si la oposición se margina de las elecciones no estaría haciendo exactamente lo que quiere el Gobierno? En cambio, ¿si participa en bloque estaría haciendo todo lo contrario a lo que el chavismo aspira?

— Estoy convencida de eso. Se trata de hacer presión interna y presión internacional. A Guaidó lo respalda una presión internacional muy fuerte que se ha organizado alrededor de la decisión política de EE UU, eso no va a cambiar. Fíjate que para lograr un acuerdo con la Organización Panamericana para la Salud (OPS) el Gobierno tuvo que negociar con Juan Guaidó, igual va a pasar con todos los bienes congelados, con las sanciones, etcétera.

Me parece que por un plano va la indestructibilidad de Guaidó por tener el respaldo que tiene y por haber conseguido todo el apoyo internacional, pero falta la presión interna y únicamente la podemos ejercer ante la fuerza electoral.

En Venezuela hay múltiples protestas por falta de agua y de luz, eso va a continuar, viene otra crisis de la gasolina, eso es lo más probable, todas esas protestas por cosas puntuales necesitan una presión política y la manera de ejercer presión política para los demócratas es con la participación en elecciones (…) Está más que comprobado que las elecciones pueden promover una ocasión de presión interna muy grande que necesitamos para capitalizar toda la presión externa que encabeza Guaidó y creo que lo va a seguir haciendo por un tiempo largo hasta que EE UU decida otra cosa.

— ¿Cuáles serían tres condiciones mínimas para el nuevo CNE y sobre todo para el proceso electoral que se ganen la confianza de la gente y de los actores políticos para ir a votar?

— En primer lugar, la legalización de los partidos. Eso es fundamental que se legalicen y habiliten candidatos porque son los líderes que le dicen algo a la gente que pueden atraer el voto y la confianza de las personas.

Luego me parece fundamental la observación internacional porque efectivamente el proceso electoral venezolano goza de toda la desconfianza y resquemores por muchas arbitrariedades durante el mismo proceso, arbitrariedades con el Plan República, arbitrariedades con los centros de votación que están en misiones del Gobierno, por lo tanto una observación internacional sería muy buena para garantizar que el proceso sea medianamente transparente.

En tercer lugar, la condición que no depende tanto del Gobierno, sino que depende de la oposición, es poder organizar bien las mesas de votación que tienen que estar con testigos de confianza, no buscados de última hora, sino personas que de verdad estén comprometidas con el cambio político y sean capaces de defender los votos, aunque les cueste mucho sacrificio y amenaza porque sabemos que el Gobierno utiliza a sus colectivos y sus organismos para amedrentar.

— ¿Después un año y medio de la estrategia del 23 de enero, no cree que ya es tiempo de que Juan Guaidó se dé un baño de elecciones de algo que es la esencia de la democracia, la legitimidad del voto?

— Al Gobierno lo sostiene únicamente su aparato represivo. Un aparato que llaman unión cívico, militar y policial; si Maduro pierde ese apoyo, su Gobierno cae completamente. Un aparato represivo que controla absolutamente todo y genera miedo.

A Guaidó ya no lo sostiene el voto porque ellos no creen en el voto, ellos llegaron por el voto, pero piensan que esa vía se cerró, se cerró desde el 2015 cuando dijeron (el Gobierno) que aquí no vuelve a ganar elecciones más nunca la oposición.

Entonces Guaidó se buscó otro sostén, así como las personas que respaldan su estrategia. El sostén es una presión internacional que no descarta ninguna forma de salir del Gobierno que incluye la salida armada, la injerencia, lo que llaman la intervención humanitaria y una presión basada en sanciones económicas y bloqueos que asfixien al régimen, eso es lo que los sostiene.

Por lo tanto si tú me dices que a Guaidó no le hace falta un baño de legitimidad, de legitimación popular, a mí me parece que sí, le hace falta a todos los diputados de la Asamblea Nacional a los que se le venció el período y se debe renovar, pero entiendo que para ellos eso no sea importante porque ellos ya no creen en esa salida, creen que eso los va a volver a traer a un círculo vicioso en el que vamos a volver a ganar elecciones y el Gobierno las va a volver a desconocer mediante la práctica de asambleas paralelas, protectores y va a volver a desconocer la voluntad popular. Creo explicarme, pero esa ya no es la estrategia de Guaidó.

— En relación con esas estructuras paralelas, en particular la Constituyente, si el Gobierno tiene la decisión de ir para adelante con las elecciones parlamentarias, ¿hasta cuándo más Asamblea Nacional Constituyente?

— Sobre la Constituyente y los protectores, creo que son mecanismos que no han dado el fruto que el Gobierno esperaba. Creo que el Gobierno esperaba con esos organismos paralelos tener más control social y político y no lo han logrado, el control lo están ejerciendo los mismos voceros que utilizan la Constituyente como una especie de circo, de coro, pero que no generan ningún tipo de cambio sustancial en la dinámica política confrontativa que estamos viviendo (…) esas estructuras paralelas sirven más de discursos a la oposición que lo que realmente hacen.

La Asamblea Constituyente ha pasado sin pena ni gloria en estos años, tanto, que Diosdado la sustituyó por un programa de televisión, donde ahora decreta, manda, dice lo que va a hacer, amenaza, intimida y la Constituyente nada.

Me parece que ese adefesio inconstitucional hay que liquidarlo cuanto antes, pero bueno, esas son las acciones autoritarias y hegemónicas del Gobierno que no deberían impedir el curso de un proyecto político alternativo por el que apuestan la mayoría de los venezolanos que están deseosos de un cambio político, no nos dejemos frenar por esa cosa porque es la misma actitud con la que reprimen, con la que ingresan a las salas de paz y violan los derechos humanos de tanta gente, forma parte del mismo prontuario hegemónico y autoritario que caracterizó a este Gobierno siempre, pero ahora mucho más.

— En este contexto, ¿cuánto juega el actor de la crisis, sobre todo porque cada vez es más difícil para el Gobierno sostener a Caracas como el jardín de Miraflores, la capital está ya azotada por los mismos males que desde hace varios años golpean al Zulia, Lara, Falcón y ese es un factor que no es desdeñable en este momento?

— Fíjate que la crisis económica es un arma de doble filo, engañosa, porque puede servir para amilanar, para disminuir la voluntad de cambio de los venezolanos. Son tantos los problemas, tan graves y tan apremiantes que no les da tiempo de pensar en nada más, eso también ha sido estudiado por los expertos.

Las grandes revoluciones no han surgido en momentos paupérrimos de extremas crisis económicas, sino que más bien han surgido en momentos en que las personas tienen cubiertas unas ciertas necesidades y tienen tiempo para plantearse unos cambios y transformaciones del Estado, de sus países.

Entonces puede ser que la crisis, unida a ese aparato represivo militar y policial que está desplegado en todo el territorio y que ejercen un control total por la fuerza y por la amenaza, disminuya las fuerzas populares, eso me preocupa mucho.

Pasó en Polonia, pasó en China, pasó en Rusia, yo creo que ciertas mejorías económicas traerían también nuevos aires democráticos, cierta apertura económica traería cierta apertura al mundo y por lo tanto a las libertades. Para mí la crisis no favorece a nadie, no favorece al Gobierno, pero tampoco favorece al espíritu democrático de un pueblo porque más bien lo amilana, lo somete, lo reprime.

Es muy duro estar trabajando y que de repente no tengas luz, no tengas agua y se te somete a una impotencia de la que es muy difícil salir.

— Por último, en momentos que las negociaciones son innegables ¿por qué en Venezuela negociar ha terminado siendo como una mala palabra para muchos sectores de la política?

— Porque lamentablemente nos hemos contagiado todos del discurso de Hugo Chávez que satanizó la política y habló siempre de la confrontación, de la polarización, de los buenos y los malos, de todo o nada y ese discurso ha calado muy profundamente en el espíritu de los venezolanos, en el colectivo, por eso no creemos en la política porque desde hace 20 años nos están vendiendo un discurso antipolítico que ahora tiene como un espejo en cierta oposición que utiliza exactamente la misma dinámica de antipolítica de Hugo Chávez para lograr popularidad, reconocimiento y crecimiento.

Tenemos que volver a la política, en eso me parece que tienen una responsabilidad fundamental los partidos de tradición histórica democrática en Venezuela y sus líderes. También en volver a recordar que la política es el arte o la ciencia de resolver diferencias, de lograr acuerdos, de crear grandes consensos, de generar acuerdos de gobernabilidad y paz para poder avanzar en la recuperación del país.

Mientras sigamos embebidos en el discurso polarizador, confrontativo del todo o nada o blanco y negro nos estamos acercando a una confrontación bélica que solamente va a traer más crisis, más desesperación, más ruina, más miseria (...) para después volver a negociar, porque no le queda más remedio a los actores que sentarse a negociar; por lo tanto, ese discurso confrontativo, bélico, lo que hace es anular la reserva política del país o ponernos a todos en una contienda constante hasta con el vecino.