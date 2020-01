"La salida es electoral, necesitamos un nuevo CNE"

Por: Redacción Web 10:59 AM / 15/01/2020

El integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, Timoteo Zambrano, expresó que para superar la actual crisis que golpea al país es necesaria "la voluntad política de las partes".

Entrevistado por el periodista Vladimir Villegas para su programa en Unión Radio, el veterano político reconoció que "no veo fácil una solución jurídica, yo creo que ahí tiene que actuar la política y sería lo mejor. Yo le haría un llamado a las dos partes para que lo consideren, que por lo menos lo consideren, lo debatan, lo miren, y no plantarse en que no, creo que tienen que hacer un esfuerzo", aseguró.

Zambrano, junto con Henri Falcón, Claudio Fermín y Felipe Mújica y sus partidos, conforman la mesa de diálogo nacional que sostiene reuniones con el Ejecutivo Nacional desde septiembre pasado, bajo la crítica de la mayoría oposutora en cabeza de Juan Guaidó

Agregó que la vía del diálogo es lo más conveniente para resolver las diferencias de la vida política, "hace falta seguir dialogando, la salida electoral es la salida, necesitamos tener un nuevo CNE".

Para el parlamentario la nueva escena política nacional podría generar encuentros "que a lo mejor se pueden estar produciendo" entre la administración de Donald Trump y Nicolás Maduro.