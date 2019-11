"La democracia no funciona sin una autolimitación del ejercicio del poder"

Oscar Zea

José Ángel Núñez

"Las democracias no funcionan sin una autolimitación. El poder no debe ser ejercido sino con una restricción en cuanto a cómo se trata al oponente". Esta fue una de las consideraciones que expuso la politóloga Colette Capriles durante el foro 'Democracia y libre empresa', realizado la mañana del viernes 29 de noviembre en el auditorio de la Universidad Rafael Urdaneta, de Maracaibo.

La actividad, promovida por Fedecámaras-Zulia, contó también con las reflexiones del historiador Rafael Arráiz Lucca --quien hizo un recorrido histórico sobre la vida empresarial venezolana desde tiempos coloniales-- y el politógo zuliano Humberto Amado Cupello, quien expuso el tema 'Democracia y libre empresa'.

Extendiéndose en sus reflexiones, Capriles recordó los principios sobre los cuales se basan los sistemas democráticos: la separación de poderes, la representatividad, y la alternancia del poder. "No hay democracia sin el 'otro", citó Capriles al profesor de Harvard Steven Levitsky.

"Todo gobernante debe saber que en algún momento será gobernado", agregó la analista, trayendo a colación una reflexión de Aristóteles que "se mantiene asombrosamente vigente".

Venezuela: una "no democracia"

Refiriéndose al desgaste de las instituciones democráticas en el país, Capriles mencionó un informe del grupo Idea --un foro internacional no gubernamental que integran 37 exjefes de Estado y de Gobierno-- que categoriza a Venezuela como una 'no democracia' --junto con países como Cuba y Nicaragua-- y que describe a nuestra nación como el caso de deterioro democrático más grave de los últimos 40 años.

En relación con la inestable situación política y social actual por la que atraviesan varios países de Latinoamérica, consideró que se trata --más que de una crisis-- de signos de maduración de sus regímenes democráticos.

Por eso indica que en Venezuela es urgente abocarse a la recuperación de las instituciones democráticas.

"Venezuela no pasó por el proceso de maduración democrática en los años 90. Mucho de lo que significa esta maduración estaba contenida en la propuesta de reforma constitucional (...) allí estaban contemplados mejores mecanismos democráticos, como el referéndum, la descentralización (...) Esas reformas son precisamente las que ahora el resto de los países democráticos están demandando. Nosotros no vimos esas reformas, sino que nos encantamos con la propuesta de refundación, que fue la que trajo Chávez cuando era candidato", explicó.

"Nosotros, en lugar de reformar nuestra democracia, que necesitaba de maduración, la dejamos adolescente, abandonada como una niña perdida. Ahora tenemos que abocarnos a recuperar nuestra democracia, aunque eso implique un obstáculo narrativo muy grande", agregó.

"Muchos dicen que no podemos volver a cómo era nuestra democracia antes de Chávez. Yo, por el contrario, creo que hay que reivindicar nuestra democracia como fue. Nosotros no debemos refundar nuestro país, no se trata de empezar de nuevo, sino reconocer nuestra historia, paradójicamente, para enfrentar el futuro", explicó Capriles.

Propietarios y demócratas

¿Se es mejor demócrata si se es propietario? Esta es una de las interrogantes que dejó para el debate, por su lado, Humberto Amado Cupello en su intervención sobre Democracia y libre empresa, en el que abordó temas como si la democracia estimula el desarrollo económico y si la condición de propietarios de los ciudadanos es beneficiosa para la democracia y para la propia sociedad bajo este sistema político.

Una de las conclusiones que asomó Amado Cupello es que el respeto a los derechos económicos de los contribuyentes es uno de los atributos de los sistemas democráticos. Indicó que las libertades civiles son las más importantes y su respeto aleja la posibilidad de los conflictos sociales.

Los propietarios --recordó-- deben saber valorar el origen de los bienes pues esta es una de las clave de las sociedades exitosas. "Saber de dónde proviene la riqueza fortalece la democracia".

Mencionó un informe del Latinobarómetro sobre la percepción de los sistemas capitalista y socialista entre la población de la región, distribuido por edades. Y en el que uno de los resultados apunta al respaldo a los atributos y valores democráticos.

Dijo que Venezuela aparece en primer lugar en cuanto a retroceso democrático.

Destacó que el mercado libre es el mejor camino hacia el desarrollo, mencionando como ejemplo de ello a la economía estadounidense como la más competitiva y pujante. Aunque advirtió que en ese país aumenta la apreciación hacia los principios socialistas, y muestra de ello es que este tema es defendido por varios candidatos demócratas. O que incluso entre los aspirantes hay pocos quienes manifiestan su abierta defensa a las grandes corporaciones.