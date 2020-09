La condición más importante es la postergación de las elecciones: Roig

El expresidente de Fedecámaras aseguró en entrevista con Vladimir Villegas que el llamado gobierno interino de Juan Guaidó "se ha dinamitado a sí mismo". Agregó: Maduro no hace nada con una AN no reconocida.

Por: Redacción Web 02:52 PM / 09/09/2020

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aseguró este miércoles 9 de septiembre en Vladimir a la Carta que el llamado gobierno interino de Juan Guaidó se ha dinamitado a sí mismo," han hecho cosas no consultadas, como la autoproclamación que entiendo comenzó como un deseo personal sin haber consultado con otros partidos", expresó.

En cuanto a la convocatoria realizada por el líder opositor para este jueves 10 de septiembre, opinó que "el país no está para marchas, donde la gente se pueda contagiar. Un llamado a una marcha es completamente absurdo."

"No imagino un pueblo saliendo a la calle a una consulta popular a responder unas preguntas, que ni sabe cuáles son. Primero, pregúntame si estoy dispuesto a salir a la calle en medio de una pandemia." agregó.

Igualmente, Roig considera que Guaidó y su grupo subestiman lo que pasará el 6 de enero. "Ellos sienten que no pasará nada, creen que el mundo lo seguirá reconociendo, seguro Estados Unidos lo hará. Tiene que medir los efectos de que tendrá menos fuerza", explicó.



Le pido a EE UU que deje llegar la gasolina



Roig hizo un llamado a Guaidó a lograr un acuerdo, "pónganse de acuerdo, cómo van a dejar sin gasolina a un país. Si crees que con las sanciones van a provocar una ruptura militar, esa es tu apuesta. Pero hasta ahora no ha sucedido," expresó.

"Entre las sanciones y nuestras refinerías que no están funcionando, es una tragedia. No tenemos gente capacitada que sepa manejar una refinería, eso es grave porque nosotros podríamos haber resuelto este problema", aseguró.

El economista expresó que la gasolina no es un lujo, es una necesidad para la alimentación de un país, para el transporte público. "Es un tema bien complejo y sin duda yo me sentaría con Estados Unidos para pedir que deje pasar la gasolina al país”.

Aseguró Roig que lo complejo de esta situación es que los que tienen el poder no pueden resolver los problemas de Venezuela, y los que no tienen el poder no tienen la experiencia y están conociendo cómo obtener el poder.

"No puedo pensar que Capriles sea un suicida político"

Roig cataloga la ruta de Capriles, como riesgosa y cargada de dificultades, "no sé si será exitosa esta ruta, pero un político que no asuma riesgos está condenado a desaparecer, Capriles está poniendo sobre la mesa una ruta distinta a la que veníamos transitando", señaló.

"Estoy reconsiderando otra ruta, porque la otra no funcionó. Lo principal es que no se logró el quiebre de las Fuerzas Armadas. Esa era mi apuesta. Las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden poner orden en este país, lamentablemente no está ocurriendo, y no puedes darte más golpes con la misma pared", expresó.

"El señor Padrino López por las razones que sea sostiene al gobierno, las Fuerzas Armadas no mandan pero también sostienen al gobierno. Ante esto hay que buscar rutas alternas", agregó.

Roig señala que la liberación de presos políticos, "no es poca cosa" y celebra que esto haya sucedido, "soltaron a 110 presos políticos que no es poca cosa, lo celebro profundamente y hay que agradecerle al señor Capriles."

"Que salga Diosdado Cabello diciendo que la ANC ya no va a existir, que no va a redactar una Constitución, que el CNE desaparece en enero y se nombrará uno nuevo, no es poca cosa. Son señales de que están ocurriendo cosas más allá de una convocatoria a elecciones", agregó.

Asimismo, dijo que en dos meses devolverle el entusiasmo a la gente para que salga a votar no será posible. "Si no tienes unas condiciones muy buenas, no será posible. La condición a mi juicio más importante es la postergación de las elecciones. No le va a alcanzar el tiempo a Capriles para entusiasmar a la gente en medio de una pandemia, no puede salir a las calles a tocar puertas, no tienes medios de comunicación", explicó.

Insistió que si se logra postergar las elecciones parlamentarias la oposición podría cambiar el juego. "Si se crean condiciones donde se logre la postergación de las elecciones, se permita la observación de la Comunidad Europea, y se explique bien esta alternativa, hay muchas las posibilidades de lograrlo."

"Si se logran estas condiciones y se convence de salir a votar, se podría voltear la tortilla. El sistema está hecho para quien gane, se lleva todo", agregó.

"No hay manera de vivir bien con Maduro"

Roig asegura que "Maduro tiene que abrir el juego. No hace nada con una Asamblea Nacional no reconocida y con el mundo ignorándole".

"Sí al mundo le viene una enfermedad, a nosotros nos viene el cáncer. No tenemos acceso a fondos internacionales, tenemos una infraestructura deshecha. No tenemos oportunidad de mejorar con el señor Maduro, nunca", agregó.

En cuanto a un debate entre Nicolás Maduro y el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, dijo que "sería divertido pero no va a ocurrir." Aseguró que Ramírez es uno de los grandes culpables de la tragedia que atraviesa actualmente Pdvsa.