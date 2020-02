La UE no ve motivos para indagar sobre el trato de España a Delcy Rodríguez

"No creemos que haya que hacer ese análisis conjunto de cómo los Estados miembros aplican las sanciones. Francamente, lo que ha ocurrido en Madrid no creemos que sea suficiente para hacerlo", señalaron fuentes a EFE

Por: EFE 09:15 AM / 13/02/2020

La Unión Europea (UE) descarta que haya razones para indagar sobre el tratamiento que dio España a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a su paso por el aeropuerto de Madrid y sobre cómo aplica las sanciones impuestas a nivel europeo, indicaron este jueves fuentes comunitarias.



"No creemos que haya que hacer ese análisis conjunto de cómo los Estados miembros aplican las sanciones. Francamente, lo que ha ocurrido en Madrid no creemos que sea suficiente para hacerlo", señalaron.



Los Estados miembros mantienen por unanimidad medidas restrictivas contra autoridades venezolanas por su papel en la represión interna del país, entre ellas Rodríguez, y son los propios países los que deben velar por su cumplimiento —en el caso de España, el Ministerio de Exteriores— al no tratarse esa política de sanciones de "ley europea", recordaron.



Por ello, la Comisión Europea —"guardiana" de los Tratados— no tiene un papel en el seguimiento de la política de sanciones diplomáticas.



"Las sanciones no las establece la CE. Forman parte del trabajo del Consejo. No es ley europea. Por ello, la CE no tiene nada que hacer. No puede iniciar un procedimiento de infracción", explicaron las fuentes, que precisaron que la implementación y control de esas sanciones "corresponde a los Estados miembros".

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos (d), junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), participaron de la sesión de control del Congreso sobre el tema Delcy Rodríguez.



En todo caso, cabría la posibilidad de "analizar si la aplicación es homogénea" a nivel de Europa, una suerte de "análisis de conjunto para ver si la aplicación es uniforme", pero siempre "viendo lo que hacen todos" y no escrutando "un caso concreto".En cualquier caso, en Bruselas no ven razones para iniciar tal evaluación.Así, el ministro españoles del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en el Congreso este miércoles que el Gobierno "no dio ninguna instrucción a la Policía. La única instrucción que se da a la Policía es que cumpla la ley y, en este caso, se cumplió y no se permitió a (Delcy) Rodríguez la entrada en el espacio Schengen", la zona que delimita las fronteras interiores de la UE.





Las sanciones financieras "son complejas, heredan flujos de capitales, involucran a empresas privadas", dijeron, y requieren "mecanismos de vigilancia y coordinación porque son difíciles de aplicar", razón por la cual su aplicación (que no imposición) recae en el ámbito del vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.



"Pero las de prohibición de viajes siguen en manos del Consejo" de la UE, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete.



Por lo que respecta al proceso de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para tratar de encontrar una salida negociada a la crisis política en Venezuela, las fuentes comunitarias confirmaron que se mantiene el "bloqueo".



Mientras, la UE continúa los contactos con todas las partes, también a través de su representante especial para esta crisis, Enrique Iglesias, y sigue preparando la conferencia de donantes ya anunciada pero para la que aún no hay confirmada fecha ni lugar de celebración.



"No parece que haya una inflexión en sus posiciones. Seguimos buscando marco para la negociación, pero de momento no hay nada tangible", comentaron sobre la postura del Gobierno venezolano.