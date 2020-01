La Asamblea y Guaidó vuelven a escena este domingo 5 de enero

La oposición controla dos tercios de 167 escaños (112), pero una treintena de sus legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas tras procesos judiciales. Guaidó necesita la mayoría simple: 84 votos, para ser reelecto presidente de la AN.

Juan Guaidó buscará este domingo la reelección como jefe del Parlamento, un cargo desde el cual se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países.

Así, un año después de proclamarse entre ovaciones, abrirá en medio de tensiones y divisiones opositoras un 2020 en el que analistas vislumbran dificultades en su ofensiva contra Nicolás Maduro con comicios legislativos en el horizonte. "El escenario principal" es la reelección de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional —controlada por la oposición—, apunta Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis.

Aunque un acuerdo previo establecía que la presidencia rotativa del Parlamento correspondía este año a partidos minoritarios, la mayoría apoya a Guaidó. Otros son críticos y un grupo aparte está en negociaciones con el gobierno de Maduro.

La oposición controla dos tercios de 167 escaños (112), pero una treintena de sus legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas tras procesos judiciales. Guaidó necesita la mayoría simple: 84 votos.

Sobre este punto, la misma oposición ha advertido sobre la operación "Alacrán" que han dicho apunta a la compra de diputados por parten del Gobierno y a una operación de persecución para minar la base de apoyo en la Cámara para Guaidó. En este sentido la oposición aprobó una modificación del Rgelamento de Interior y Debates que permitiría el voto vía electrónica de los más de 50 parlamentarios que se encuentran fuera del país.

Para el dirigente de la sociedad civil, Jesús Chúo Torrealba, lo que se enfrentarán hoy en la plenaria serán dos lógicas, la del chavismo y la oposición, completamente antagónicas en la que no ganan los venezolanos. "Esas dos lógicas son las que se enfrentan y eso qué quiere decir, que muy probablemente gane quién gana, el que pierda sea el país. El actual oficialismo es garantía de estabilidad económica, en el lado opuesto de la acera están quienes queremos cambio en positivo, de verdad, de paz, no queremos cambio de elenco autoritario, no; queremos cambio del autoritarismo de la democracia, quienes queremos ese tipo de cambio podríamos no ver cristalizadas esas expectativas".

De cara a la que será la estrategia para este año, Torrealba se pregunta: "Qué posibilidad también hay de que en el ámbito opositor se produzca una rectificación de fondo, se abandonen posturas maximalistas que solo han contribuido al empoderamiento de grupos, y se pueda volver a la línea política clara e inclusiva que priviligie la lucha electoral que es la única manera".

Desde adentro de la Cámara, el diputado Juan Pablo Guanipa cree que "la Asamblea debe dedicarse al nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo ideal es que sea un nombramiento consensual y en eso hay mucha gente trabajando. Es un reto difícil pero necesario".

En opinión del parlamentario electo por el Zulia, se "debe seguir ejerciendo presión para lograr elecciones libres que permitan elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea. Pueden ser simultáneas pero no excluyentes. La crisis de nuestro país no se resuelve con la elección legislativa. La crisis tiene que ver con la farsa del 20 de Mayo y eso tenemos que resolverlo. En conclusión, apostamos por un nuevo CNE nombrado consensualmente por el órgano legítimo que es la AN y por una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Que resulta casi imposible? Incrementemos la presión hasta lograrlo".

Ponerse de acuerdo para un nuevo CNE no será tarea fácil, una apreciación que también tiene el chavismo en la acera de enfrente. El constituyente zuliano, Alberto Solbalvarro, quien asegura que están a la espera de que el Parlamento salga del desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se convoque a un nuevo CNE y así puedan realizarse las elecciones parlamentarias como corresponde.

“De no ser así nos tocará a nosotros como ANC con su poder plenipotenciario y supraconstitucional convocarlas (...). Desde el Zulia, nos estamos preparando, somos muchos los que estamos aspirando (...) como Psuv y Polo Patriótico para esta contienda que podría realizarse a mediados de año entre junio y julio para reconquistar de nuevo esa Asamblea Nacional”, afirmó el constituyente.

Sí se esperan comicios para el Parlamento en el último año de la actual legislatura. "Vamos a recuperar la Asamblea Nacional", dijo Maduro en una entrevista difundida el miércoles. Las votaciones serían convocadas por la oficialista Asamblea Constituyente, que la oposición considera "ilegítima", pero no han trascendido fechas.

Unas presidenciales "son altamente improbables", sin "señales" de que los militares, uno de los principales apoyos de Maduro, "estén listos" para forzarlo a aceptarlas, apunta Michael Shifter, del Diálogo Interamericano consultado por AFP.

Y la convocatoria a parlamentarias "luce inevitable", sostiene León, lo que a su juicio traerá "fracturas en la oposición" y "abstención". En cualquier caso, el receso entre chavismo y oposición se acaba este domingo, cuando los decibeles de la polarizaciónvuelvan a subir en el principal foro político del país, la Asamblea Nacional.