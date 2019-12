La ANC aprueba enjuiciar a 4 diputados opositores más

EFE

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela suspendió este lunes la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones



Los cuatro diputados son Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular.

Hernán Alemán, Carlos Lozano, Jorge Millán y Luis Stefanelli.

La decisión la tomó la Constituyente poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le transfiriera el caso para decidir sobre su inmunidad.



La decisión de la corte fue adoptada tras una solicitud realizada por el fiscal general, Tarek William Saab, y el TSJ "decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos".



Por todo ello, tomaron la decisión de remitir un copia certificada de las actuaciones al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, para que ese órgano "determine lo conducente" con respecto a la inmunidad.



El alto tribunal determinó en un comunicado que "por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes" el juicio posterior del caso corresponderá a los tribunales ordinarios en materia penal.



También remitirán una copia a Saab "para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente".



Cabello, presidente de una asamblea no reconocida por numerosos países, rechazó hablar de la "presunta" comisión de un delito porque "cuando ya se llega a esto uno sabe de qué color es el burro".



Además aseveró que en la oposición "van a chillar por los diputados suplentes que están incursos" en procesos penales a los que, según explicó, no es necesario suspender la inmunidad por no ser parlamentarios titulares.



Pese a que no se refirió de forma directa al caso, el pasado viernes se produjo un confuso incidente alrededor de la diputada suplente Yanet Fermín, acusada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, de estar involucrada en una operación terrorista, en cuyo domicilio se presentaron varios agentes aunque finalmente no fue detenida.



La Constituyente ya había tomado la decisión meses atrás de retirar la inmunidad a una veintena de diputados del Parlamento, algunos de ellos en el exilio.



A la mayor parte de ellos les suspendieron la inmunidad después de tomar partido del conato de levantamiento militar del pasado 30 de abril que lideró el líder opositor Juan Guaidó, al que más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela.