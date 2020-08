La AN se convirtió en el comando político del G4 y no en un centro de legislación: Fermín

Para el dirigente opositor, "hay opositores que ya tienen callos en las rodillas de tanto pedirle a Trump que invada a Venezuela".

Por: Redacción Web 04:02 PM / 19/08/2020

El líder del partido Soluciones, Claudio Fermín, dijo este miércoles 19 de agosto que el descontento ante el Gobierno tiene distintas maneras de expresarse, "por ejemplo, aquí hay opositores que están descontentos porque el presidente Donald Trump todavía no nos ha invadido o porque no nos terminan de poner cuatro o cinco sanciones más que terminen de asfixiar al Gobierno".

Expresó en el programa Vladimir a la Carta que no se puede crear una unión entre ese sector de la oposición que "ya tienen callos en las rodillas de tanto pedirle a Trump que invada a Venezuela" y los que "somos nacionalistas, que creemos en la soberanía y que nosotros mismos podemos resolver nuestros propios problemas".

Ante la pregunta de por qué no unir a los factores de la oposición que van a participar en las elecciones parlamentarias, el dirigente político respondió que "todos coincidimos en creer en el voto y no en la abstención, en el patriotismo y no en la injerencia extranjera, pero no somos un bloque político, tenemos rutas y criterios distintos". Mencionó que eso no quiere decir que en enero los diputados electos de distintos partidos políticos de oposición se puedan poner de acuerdo para legislar.

También dijo que es un error seguir utilizando el concepto de la unidad "simplemente como un fetiche para castigar a la disidencia". Teme que este tema de la unidad sea usado como coletilla por mucha gente que está llamando a la abstención, "le dirán a la gente mire no vote que no se pusieron de acuerdo, en vez de decirles hay diferentes opciones escoja la que más le guste para que usted tenga representación".

La mesa de diálogo no estuvo pintada en la pared

Fermín expresó que esta mesa de diálogo no fue la misma de República Dominicana, ni la del Vaticano, ni la de Rodríguez Zapatero. "Estos 10 meses de diálogo con todo y que se nos atravesó el covid-19, logramos cosas concretas. Nosotros discutimos un proceso serio de reinstitucionalización del país y una política para instalar un nuevo Consejo Nacional Electoral", dijo el líder de Soluciones.

"La nueva AN no puede ser una gallera"

También hizo énfasis en que es imperativo una nueva AN donde reine el pluralismo. "El Parlamento es para tejer los proyectos nacionales no para imponer visiones sectarias y liquidar al contrario", dijo Fermín.

Dijo que la AN de estos últimos 5 años fue un centro de hostilidad nacional. "El uno le dijo al otro que lo iba a sacar en 6 meses, el otro lo declaró en desacato, cuando nada de eso estaba en la Constitución. La AN se convirtió en el comando político del G4 y no en un centro de legislación nacional. No podemos regresar a eso", advirtió el político opositor.

Explicó que el partido Soluciones no ve que éstas elecciones parlamentarias son para que la oposición derrote al gobierno, "éstas elecciones es para que el pueblo venezolano tenga representación".

Asimismo anunció que va de primero en la lista nacional de Soluciones.

En cuanto al aumento del número de diputados, Fermín explicó que esto fue una propuesta de Soluciones. "Nuestra Constitución establece que para calcular el número de diputados de la AN se debe apelar al 1,1% de la población. En los últimos 20 años hubo interpretación restrictiva de la Constitución y la misma estaba siendo violentada. Había que aplicarle el 1,1% al voto personalizado y el 1,1% a la representación proporcional". Por lo que indicó que gracias a la mesa de diálogo se ha restablecido la interpretación correcta de la Constitución.

Finalmente denunció que el cese a la usurpación es una de las "estafas políticas más vergonzosas".