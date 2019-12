José Brito: “Diputados le han preguntado a Guaidó sobre los recursos que maneja”

P. Martínez / Agencias

Agencias / @GabyGabyGG

El diputado de Primero Justicia (PJ), José Brito, se defendió, este lunes 2 de diciembre, de las acusaciones hechas en su contra de ser uno de los nueve diputados de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de estar presuntamente vinculado en hechos de corrupción con el programa de las cajas de alimentación Clap, tras la investigación publicada este domingo por el portal digital Armando.Info.

Según Brito, su viaje a Colombia fue para investigar el caso Monómeros Colombo-Venezolano CA, una filial de Pequiven en ese país que pasó a manos de la gestión del actual presidente del Parlamento.

“Yo no conozco a Alex Saab y hasta hace un año no sabía quién era ese señor pero dentro de este trabajo salen a relucir comunicaciones donde solicitan en 2018 donde de paso no formaba parte de la Comisión de Contraloría, yo era vicepresidente de la Comisión de Política Exterior (…) sin embargo como diputado lo más sensato que hice fue preguntar ¿qué pasó allí?”, expresó.

“Aquí han usado un informe del portal y no lo voy a cuestionar y en su momento voy a usar el derecho a réplica (…) hay quienes dicen que esto les cayó como anillo al dedo porque hay una rebelión interna en la AN”, aseguró.

Brito también afirmó que hay “una molestia profunda” en el seno del Parlamento nacional bajo la gestión de Juan Guaidó, pues no ha dado explicación de los recursos que ha venido manejando durante su gestión y los parlamentarios viajan a Caracas para asistir a las sesiones hasta en cola.

“Hace unos días 70 diputados le enviaron una comunicación a Guaidó donde le pedían una explicación sobre los recursos manejados, sobre el estado de desidia en que se encuentran”.

“ ¿Cómo es posible que han manejado tantos recursos y los diputados tengan que venirse o en cola o quedarse en un cuchitril o (…) en casa de unos amigos (…). Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada en el pueblo que sufre (…)”, se preguntó Brito en la rueda de prensa que ofreció.

Dijo que después del reclamo de los parlamentarios, comenzaron “a seccionarlos haciendo un ‘agüaje’ y eso se convirtió en sal y agua”.

“Yo no firmé esa carta para que no dijeran que estaba contaminada (…) Esos señores me señalan a mí como cabecilla de una rebelión (…) yo lo que soy es parte de esos diputados indignados (…) de ver cómo se está manejando ese Gobierno de transición desde la Asamblea Nacional”, aseveró el parlamentario.

Brito fue separado de su cargo por el partido Primero Justicia, mientras se realizan las averiguaciones del escándalo que genera un nuevo cisma en la oposición.