Jorge Rodríguez: “La instalación de esta Asamblea será para la recuperación”

En su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, expresó que el país tiene que ver con “alarma” lo que ocurrió en los últimos 5 años en el Parlamento que sirvió de “epicentro” para cometer “barbaries” como pedir “invasiones y sanciones” contra Venezuela terminaron afectando sobre todo “a los más humildes y que no le afectan a ellos porque viven en Madrid, en Colombia o en Miami”.

“Tenemos que recomponer lo que fue deteriorado por la presión, el odio y la violencia”, dijo tras su juramentación este martes 5-E. Recalcó que “esta no es la instalación de una Asamblea más, está es una instalación para la recuperación. Es más fácil destruir que construir y esta Asamblea Nacional tiene la obligación de reconstruir. Reconstruir sobre lo que dañaron es más difícil, pero lo haremos" (…)”.

Recordó que la Asamblea en manos de la oposición electa en el 2015 utilizó la sede del Parlamento para planificar “planes desestabilizadores, intentos de magnicidios poniéndole precios a las cabezas de venezolanos”.

“Por eso estamos obligados al exorcismo, y más temprano se rociaron con agua bendita cada rincón de estas paredes (…) Ni los chaguaramos que señoriaban los edificios los respetaron (...) todo lo destruyeron”, afirmó.

“Se robaron Citgo, la empresa Monómeros, le sirvieron a EE UU para robarnos el territorio Esequibo como zamuros (…) los 1.700 millones de euros que le entregaron a Juan Guaidó que un venezolano me diga que fue utilizado para nuestros migrantes. No, está en paraísos fiscales, en cuentas de Leopoldo, de Julio Borges, de Juan Guaidó y de su hermano”.

El presidente de la nueva AN no descartó que haya una “reconciliación sí, pero sin amnesia, con expresión democrática sí, pero sin olvido, hay crímenes que no pueden ser perdonados, porque fueron crímenes contra los más humildes (…) deben ser pagados”.