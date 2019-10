Investigarán desvío de fondos de la oposición destinados al pago de Bonos 2020

Agencias

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó que las instituciones pertinentes investigarán la participación de la oposición en el pago “ilegal” de los intereses de los Bonos Pdvsa 2020 en Estados Unidos.

“Crearon una investigación, eso no me extraña, aquí en Venezuela también la estamos abriendo. No dudemos que va a haber investigaciones y aquí en Venezuela va haber justicia”, sentenció el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en alusión a las investigaciones que adelanta el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La investigación desarrollada por el cuerpo de seguridad estadounidense tiene como objetivo descubrir la culpabilidad o inocencia de la oposición venezolana en el caso de supuesta corrupción en el manejo de los recursos facilitados por parte de las instituciones norteamericanas.

“Luego que ellos declararon eso ilegal, vino la locura de Estados Unidos de designar a ‘Juanito Alimaña’ presidente, y los amigos se las arreglaron para cobrar los intereses de esos bonos, en mayo 2019, aprobados por esa Asamblea Nacional, que ellos mismo habían declarado ilegal. Que coherencia hay allí”, recalcó Cabello.

Asimismo, agregó que el dinero suministrado por los Estados Unidos “se han perdido” por suministrárselos a la “derecha” venezolana. “El gobierno de Estados Unidos es muy confiado porque cree que sus aliados les deben fidelidad”, acotó.