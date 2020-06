Inflación acumulada de 2020 alcanza el 295,9 %: BCV

Mientras la AN ofrece datos inflacionarios todos los meses, el BCV no tiene una periodicidad fija. El reporte de este lunes es el segundo que brinda la institución estatal desde que comenzó el año.

Por: EFE / Reuters 11:00 PM / 08/06/2020

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este lunes 8-J que la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del 2020 alcanzó el 295,9 %.







Los datos brindados por la institución difieren de los ofrecidos por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que si bien todavía no hizo públicas las cifras este mes, en mayo señaló que la inflación acumulada entre enero y abril alcanzó el 341,61 %.







La inflación en Venezuela volvió a repuntar en mayo al llegar a 38,6% frente a 27,5% de abril, según datos del ene emisor, la aceleración sucede en medio del confinamiento implementado para frenar la propagación del coronavirus. Venezuela lleva seis años en recesión, bajos ingresos por la caída de la producción petrolera y no ha logrado salir de la hiperinflación que golpea los salarios de los ciudadanos, una crisis que ha causado la migración de unas cinco millones de personas. En mayo del pasado año, los precios tuvieron una variación de 39,5%, de acuerdo con los datos oficiales.







El BCV, que retomó la publicación de datos de inflación en 2019, mantuvo el silencio informativo al respecto durante 2016, 2017 y 2018, detalló en el reporte de este lunes, que (en) abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 27,5 %, mientras que en mayo el incremento fue del 38,6 %.







Por su parte, la AN situó la inflación de abril en un 80 %, lo que supone una diferencia de 52,5 puntos respecto al dato brindado por el BCV.







El repunte de los últimos meses hace que Venezuela se mantenga en un escenario de hiperinflación en el que entró en noviembre de 2017 y que se mantiene al día de hoy.







Para que el panorama hiperinflacionario se revierta, se necesitan, al menos, tres meses por debajo de los 50 puntos, según explicó en abril de 2019 el diputado opositor Ángel Alvarado.







En contraste, las cifras ofrecidas por el BCV en este año, se mantienen todas por debajo de los 50 puntos, salvo la inflación de enero, que llegó al 62,2 %.







La Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano empezó a ofrecer en enero de 2017 los datos del IPC debido a que el Banco Central (BCV) llevaba más de un año sin publicar la inflación y otros indicadores.









El Gobierno de Nicolás Maduro achaca los problemas de la economía a una "guerra económica" desde Estados Unidos con el apoyo de un sector de la oposición.







Pero la oposición traslada los problemas de la economía venezolana a las políticas de Maduro y a la caída del bombeo de Pdvsa, que según cifras de la Opep produce menos de 700.000 barriles diarios.