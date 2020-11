Henri Falcón llama a votar ante el "gobierno incapaz de Maduro"

El presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, reiteró este martes 3 de noviembre en el comienzo de la campaña hacia las parlamentarias del 6-D su respaldo al voto "como único instrumento de cambio democrático para acabar con la destrucción que ha dejado el gobierno incapaz de Nicolás Maduro; lo demás es fantasía".

Desde Barquisimeto, donde encabezó el acto de inicio de campaña electoral en respaldo a los candidatos de la Alianza Democrática (Copei, Acción Democrática, Cambiemos y Esperanza por el Cambio) insistió en el compromiso de movilizar a los venezolanos que reclaman un cambio político en paz.

"Compañeros debemos generar resultados. No repitamos los errores de los partidos del extremismo, hagamos el trabajo en los barrios conectándonos con los problemas de la gente, hablando con la verdad, proponiendo soluciones, no vayamos a decir cosas que no podamos materializar", expresó Falcón.