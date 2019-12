11:52 AM

Henri Falcón desde Rusia: La salida de Venezuela es electoral / Video

Panorama

“La salida en Venezuela es electoral y para concretarla es necesario un proceso de negociación serio, eficaz, amplio y concreto entre venezolanos; con el acompañamiento internacional como garantía de cumplimiento de los acuerdos”.



Fue el planteamiento central que hizo en Rusia, Henri Falcón, al reunirse con altas autoridades del gobierno de Vladimir Putin, a quienes detalló su visión de la ruta constitucional y democrática, que permitirá resolver la crisis en Venezuela.



El líder opositor sostuvo un encuentro con el vicecanciller Serguey Ryabkov y el director del departamento ruso para América Latina, Alexander Schetinin; a quienes les expresó que "la oposición venezolana no la constituyen cuatro partidos, es falso; así como el liderazgo no habita en 3 o 4 personas. Existe una oposición diversa, amplia, que aboga por el ejercicio de la política, la racionalidad y la responsabilidad frente al país y el mundo, en un escenario tan difícil y complejo como el que vivimos actualmente".



Continuó diciendo "nosotros defendemos el cambio democrático, con una visión internacional que promueve el multilateralismo y la no injerencia en los conflictos internos. Somos partidarios de una transición negociada, apegada a la constitución”.

La crisis económica

Expuso la magnitud de la crisis económica y la emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela, producto de la incapacidad del Gobierno en la toma de medidas certeras; y que se ha profundizado con sanciones económicas que calificó como "demoledoras", limitando la productividad existente y el ingreso de bienes esenciales, para la vida y el funcionamiento de servicios públicos.



"La realidad es que hay un pueblo muriendo de hambre y de mengua en los Hospitales; una mayoría empobrecida, un 90% de venezolanos que aspiran un cambio para recuperar su calidad de vida y poder de compra, que ha sido pulverizado por la hiperinflación".



Detalló la dificultad de los ciudadanos que sobreviven con salarios pírricos en bolívares devaluados, mientras se produce una dolarización de facto que ha acentuado la desigualdad social.



“El actual modelo de gobierno es un fracaso en lo económico, con graves repercusiones en lo social. Mantenerlo inalterable en el tiempo sería un suicidio para el país y generaría graves problemas a sus socios comerciales y a la comunidad internacional”.

Todo en una negociación

Apuntó que desde Avanzada Progresista se promueve una transición negociada, con base en un acuerdo entre los diversos actores (incluida la Fanb y los poderes públicos), que permita la reinstitucionalización en el corto y mediano plazo; la participación en las elecciones parlamentarias, previstas en la constitución, con reglas que garanticen una participación en condiciones de igualdad para gobierno y la oposición.



Debatieron sobre los avances de la Mesa de Diálogo Nacional, que se ha instalado con el propósito de lograr acuerdos progresivos y consecutivos. Lamentó la falta de voluntad política del sector oficialista y la oposición dentro de la Asamblea Nacional, para cumplir con el nombramiento de un nuevo CNE. Según su criterio, se ha despreciado la oportunidad de reinvindicar el voto como instrumento de cambio y generar confianza, mayor motivación de cara a los próximos desafíos electorales.



"Seguimos luchando y presionando para que se cumplan también los acuerdos de excarcelación de presos políticos; que deben gozar de libertad plena y todos sus derechos para ejercer sus funciones dentro del país”.



Para Falcón es vital el acompañamiento internacional, no la injerencia. Considera que “los ojos del mundo; Rusia, Estados Unidos y China, especialmente, son claves para que el proceso de transición se desarrolle respetando los acuerdos, las negociaciones y los tratados que actualmente tiene vigentes el Estado Venezolano”.

Mensaje a Trump



Desde Rusia, Henri Falcón hizo un llamado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Sr. Presidente, con el debido respeto, atrévase a escuchar la verdad de un sector que no comulga con la violencia y los atajos; que no promueve ilusiones y fantasías que a la postre se convierten en grandes frustraciones, mientras se agudiza la crisis".

Desde #Rusia nuestro llamado al Presidente Donald Trump: Atrévase a escuchar la verdad de un sector que no comulga con la violencia y los atajos; que no promueve ilusiones y fantasías que a la postre se convierten en grandes frustraciones, mientras se agudiza la crisis #16Dic pic.twitter.com/2UBmrgPWyH — Henri Falcón (@HenriFalconLara) December 16, 2019



Al tiempo, exhortó a los gobiernos de España, Alemania, Portugal, México, Argentina, Brazil, Colombia y otros, para que hagan lo propio y escuchen otras voces de la oposición venezolana, para que no sigan creyendo y confiando en los caminos de la nada".



“No somos partidarios de golpes de estado ni de intervenciones extranjeras. Para el pueblo de Venezuela sería muy valioso e importante, que desde Rusia se valore positivamente un proceso de negociación entre los venezolanos, para concretar una transición en paz y en democracia. Sin atajos internos y sin amenazas extranjeras”.



Fue enfático al decir que -Acompañamiento- es la palabra clave, que representa a la comunidad internacional. “No queremos a gobiernos extranjeros parcializándose a favor del gobierno o de la oposición venezolana.

Los invitamos a mantenerse como amigos y socios de Venezuela, como nación. Somos garantía, dentro de la oposición, de la estrecha relación que debe existir entre nuestro país y Rusia, así como todos los países del mundo, sin excepción.



Los representantes del Gobierno Ruso coincidieron y reiteraron su respaldo a una solución pacífica y en el marco de la constitución, que beneficie a todos los venezolanos, reconociendo al país como un importante aliado en su política internacional.



Finalmente, Henri Falcón reiteró que la salida es electoral. “Para que se cristalice sin problemas, debe ser producto de un acuerdo político, que incluya lo económico y social”.