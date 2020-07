Lorenzo Mendoza en el Congreso Anual de Conindustria: "Es increíble que Venezuela tenga 80 años de retroceso".

Por: Redacción Web 02:46 PM / 30/06/2020

“Las dificultades que hemos vivido todos estos años en el sector industrial lamentablemente nos han afectado mucho, no los voy a aburrir con datos porque todos conocemos la cotidianidad, pero es lamentable vernos en per cápita de los años 1940. Es increíble que Venezuela tenga 80 años de retroceso y no de pausa, como ha pasado en otros países”.

Así lo dijo el empresario venezolano Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, durante el congreso anual de Conindustria, transmitido por TVVenezuela.

“Las pausas son normales porque sirven para mejorar las capacidades de adaptación, no solo a la globalización sino para tener más estabilidad en las políticas públicas y mayor integración entre el sector público y el sector privado. Pero aquí, hemos tenido un retroceso brutal que ha destruido todo lo que tiene que ver con el avance y el proceso”, agregó el ingeniero industrial que aseguró --este martes 30 de junio-- que Venezuela tienen un ingreso per cápita igual al que tenía en 1940.

“Yo decidí continuar hablando de las bondades de la libre empresa y me quedé muy solo (…) en distintos sectores hablar del sector privado y de la libre iniciativa era visto de forma negativa. Ahora me contenta ver que nos hemos organizado ante el fracaso que Venezuela ha tenido llevándonos a indicadores de los años 1940, con el intervencionismo, estatismo, controles, regulaciones excesivas y otros elementos que nos han llevado a esta situación”, puntualizó.

"No se trata de regresar al pasado, pero hay que salir de este presente de destrucción de la producción, de la dignidad. Vamos a abrazar el libre mercado, eso no lo ha tenido Venezuela por más de 50 años, con políticas que ayuden a los más afectados. Ahí está Corea del Sur, que tenía indicadores muy parecidos a nosotros, y ahora nos ha sobrepasado y es un país exportador. Claro que hay que atender a la población más vulnerables, cuya base de arranque es la miseria", destacó.

Apuesta por Venezuela

En su intervención, Mendoza fustigó no solo el modelo económico de los últimos 20 años, sino que cuestionó al liderazgo del país. "En este país prima el Phd de la mentira. Líderes que dicen una cosa y hacen otras. Yo estoy convencido de que el venezolano sigue siendo un ser digno, que quiere progresar por su propio esfuerzo, a pesar de años de un discurso desintegrador".

Igualmente, fustigó a los empresarios que guardan silencio y aceptan una situación insostenible en el plano económico, pero también en el plano moral. "Muchas veces me dicen que soy un ´bobolongo´ por seguir en Venezuela, pero lo primero que uno tiene es la ciudadanía, la cédula, y aquí están mis afectos, mis sabores; por eso es que soy terco, creo en este país".

Mendoza también habló de la fuga de talentos, como resultado de la migración alentada por la crisis para buscar cómo ayudar a sus familias, y recomendó a las empresas acercarse a las universidades y a otros centros de estudio para mantener a las empresas competitivas.

El empresario llamó a hablar de economía, a hacer propuestas para superar este fracaso histórico. "Estamos ahogados en la política. Creo que es muy importante que los políticos existan, que haya alternancia, pero es imprescindible que los empresarios sean escuchados y sean convocados a ejercer responsabilidades públicas, pero, eso sí, dejando sus propios intereses de lado".