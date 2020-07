Guanipa a la Fanb: Deben regresar a la institucionalidad

El diputado zuliano, en un pronunciamiento hacia la institución militar, dijo: "La gran mayoría de la tropa alistada, de la tropa profesional y de los mismos oficiales, subsisten con bajos sueldos, hambre, fallas graves en la seguridad social"

Por: Redacción Web 12:55 PM / 24/07/2020

“La situación interna de la Fuerza Armada Nacional no dista de la misma tragedia que vivimos los venezolanos: Un reducido grupo de oficiales goza de privilegios, vive bien, con varias casas, varios carros, otras propiedades, viajes, no les falta el oro, la comida o el crédito bancario. Mientras tanto, la gran mayoría de la tropa alistada, de la tropa profesional y de los mismos oficiales, subsiste con bajos sueldos, hambre, fallas graves en la seguridad social, pidiendo colas para trasladarse, si se enferma un familiar no tienen cómo responder. Agreguemos a esto la alta incidencia del coronavirus en las filas militares”.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado zuliano Juan Pablo Guanipa, emitió un pronunciamiento hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a propósito de conmemorarse este 24 de Julio el natalicio del Libertador y la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Indicó que la Fuerza Armada “debe recuperar su rol institucional de seguridad y defensa de la nación. Debe cuidar nuestras fronteras y el Esequibo, enfrentar a quienes han convertido el Arco Minero en la afrenta más grave en contra de nuestra integridad territorial, con un profundo daño ambiental, a nuestras etnias y a las generaciones futuras. ¡Asuman su responsabilidad, regresen a la institucionalidad, recuperen la confianza del pueblo venezolano!”.

En un duro pronunciamiento, añadió que “son muchos los militares venezolanos que son perseguidos por el G2 cubano, hasta en su vida privada, el Sebin para ejercer control político, la Dgcim para el control militar, los colectivos para ejercer un control civil y la delincuencia organizada. Cientos de militares detenidos y torturados, miles en el exilio. En este contexto surge el testimonio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo quien en manos de la DGCIM fue torturado hasta la muerte. ¿Cómo es posible que el oficial Alexander Enrique Granko Arteaga esté involucrado en la mayoría de los abusos, tropelías, torturas, persecución y muerte y su recompensa sea un ascenso de número uno?”.

Sobre la situación en las fronteras venezolanas, Guanipa conminó a la Fuerza Armada Venezolana a "combatir a la guerrilla del ELN, de la Farc, del Frente Bolivariano de Liberación Nacional, a los grupos paramilitares y al terrorismo internacional".