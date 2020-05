Guanipa: Exigimos que se informe cuántos casos reales hay en el Zulia

El diputado se pregunta: “¿Qué paso con el mercado de Las Pulgas? ¿Por qué no se atendió a tiempo?".

Por: Redacción Web 05:20 PM / 29/05/2020

En rueda de prensa de este viernes llevada a cabo por la plataforma Zoom, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa denunció que "la dictadura miente y reprime con el covid-19 ¿Que ha hecho el gobierno para fortalecer el sistema de salud en estos casi 90 días ¿Qué ha hecho en las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué ha hecho con los respiradores? Sencillamente esta dictadura no ha hecho nada porque le conviene lo que sucede en el país y en el mundo”.

El diputado se refirió a los casos del Zulia e indicó que según informaciones que manejan, los datos suministrados de contagios de covid-19 en el estado "no son ciertos". “Queremos exigirle a la dictadura que informe qué está pasando en el estado, que diga exactamente cuántos casos existen”.



“¿Qué paso con el mercado de Las Pulgas? ¿Por qué no informa qué pasó con ese tema si era un epicentro para el contagio del virus? ¿Por qué no se atendió a tiempo? ¿Por qué se permitió que comerciantes que venían desde Colombia pasaran sin ningún control? ¿Por qué no atienden a los pequeños comerciantes sino que sencillamente de un día para otro lo cierran y no permiten el acceso? Podían establecer los mecanismos de control dentro del estado con tiempo suficiente y de manera adecuada para afectar lo menos posible a la comunidad, pero no les interesa”, dijo.

Guanipa aseguró que “desde Primero Justicia hemos hecho algunos planteamientos, hemos hablado del fondo por la vida, que son recursos que pueden recuperarse para el país desde distintas perspectivas".

El parlamentario recordó que “en esta propuesta puede involucrarse la ONU, la iglesia, sociedad civil, pero evidentemente la traba sigue siendo Nicolás Maduro, y por eso nosotros hemos respaldado el llamado de Juan Guaidó, que ha sido además acompañado por la comunidad internacional, de conformar un gobierno de emergencia nacional, a través del cual se pueda dar atención no solamente a este tema, sino que también se le pueda dar atención a los graves problemas que han sido generados por la dictadura de Nicolás Maduro, quien ha acabado con la calidad de vida de los venezolanos, ha acabado con las oportunidades de los venezolanos, el sistema de educación no existe y mucho menos a distancia porque no existen avances tecnológicos en Venezuela”.