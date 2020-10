Guaidó ve "injusto" que la Justicia de EE UU termine con protección de Citgo

El líder opositor asegura que "Citgo sigue protegida, ya que existe una orden ejecutiva de la Oficina de Control de Activos Financieros (Ofac, por sus siglas en inglés) que impide la ejecución de cualquier acreencia".

Por: EFE 05:53 PM / 16/10/2020

El líder opositor venezolano Juan Guaidó calificó este viernes 16 de octubre de "injusta" la decisión adoptada por un tribunal de EE UU., que declaró que los tenedores del bono de deuda Pdvsa 2020, que tiene como activo de garantía a Citgo, pueden ejecutar la venta de esta compañía.



"Dicha decisión es injusta", reza un comunicado de la oposición que se posicionó como "gobierno interino" liderado por Guaidó, a quien medio centenar de países, entre ellos EE UU reconocen como presidente encargado de Venezuela, en lugar del mandatario Nicolás Maduro.



Por ello, aseguran que apoyarán al equipo legal de la Junta Administradora ad hoc de la estatal Pdvsa, nombrada por Guaidó, "en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación".



El mayor activo en punto de mira



Citgo es el mayor activo de Venezuela en el exterior y lleva más de un año en la mira de los acreedores por el incumplimiento de pagos de deudas contraídas por el Ejecutivo de Maduro.



En 2016, el Gobierno de Nicolás Maduro emitió los bonos Pdvsa 2020 y puso como garantía el 50,1 % de los activos de Citgo, una decisión que debió contar con el aval del Parlamento, de notable mayoría opositora, que nunca se produjo.





Sin embargo, el Gobierno de Maduro no toma en cuenta los actos del Legislativo debido a que fueron declarados nulos, casi desde su instalación, por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue emitida por un supuesto fraude en la elección de tres diputados.



Por su parte, el Parlamento no asume las decisiones del TSJ, pues considera que sus miembros, abiertos simpatizantes del chavismo, fueron designados en un procedimiento exprés.



Desde 2017, Venezuela ha presentado retrasos en el pago de la deuda contraída por estos bonos, por lo que los acreedores han tratado de acceder a la garantía de las acciones de Citgo.



En 2019, el Parlamento declaró que la deuda contraída por estos bonos era ilegal, luego de que Guaidó asumiera una "presidencia interina" -cuya duración no debía sobrepasar los 30 días, según la Constitución-, al considerar ilegítimo a Maduro, y tomara el control de Citgo, gracias al apoyo de Estados Unidos.



Default



Los bonos se encuentran en este momento en default porque se incumplió con un pago de 913 millones de dólares en capital e intereses que correspondían a octubre pasado y que la gestión de Guaidó no tenía cómo pagar.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que prohibía durante 90 días, y fue posteriormente extendida, a los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial de Citgo.





Se abrió así un plazo, por tanto, para que ambas partes negocien un refinanciamiento, y por este mismo período las transacciones relacionadas con venta o transferencia de acciones de Citgo, en relación al bono Pdvsa 2020, quedan prohibidas.



Guaidó cree que los bonos son fraudulentos



Frente a esta situación, Guaidó reiteró que la emisión de los bonos 2020, teniendo como garantía Citgo, "es absolutamente fraudulenta".



Pese a la decisión adoptada por los tribunales, consideran que "Citgo sigue protegida, ya que existe una orden ejecutiva de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por sus siglas en inglés) que impide la ejecución de cualquier acreencia" por parte de los tenedores de bonos.



Finalmente, asegura que seguirán trabajando junto a sus "aliados", y en especial el Gobierno de Estados Unidos, para "que se mantenga la protección y avanzar hacia la preservación definitiva de Citgo". EFE