Guaidó responde a Maduro: No vamos a participar en parlamentarias ni con nuevo CNE

Agencias

El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la oposición, Juan Guaidó, descartó que el sector que representa vaya a participar en elecciones parlamentarias, a pesar de que se cambie el Poder Electoral.

“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó Guaidó, en una actividad realizada por el Frente Amplio Venezuela Libre, el pasado jueve.

Respecto a una potencial designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los diputados oficialistas, como afirmó Nicolás Maduro, Guaidó no ofreció detalles y aseguró que quienes deben responder son los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Podemos hablar es por nosotros, y presentamos una propuesta ante el Reino de Noruega y el país. Lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. El acuerdo entre partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar”, dijo, según el portal Efecto Cocuyo.

En este sentido, Guaidó indicó que la fracción opositora del Poder Legislativo tiene los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara y escoger a las autoridades electorales sin el chavismo.

“El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos”, apuntó Guaidó.