Guaidó pidió organización popular para respaldar el 5-E a la AN que preside

El titular del Parlamento rechazó este domingo 13-D que se compare la consulta con las elecciones legislativas realizadas hace una semana por el CNE. Dijo que buscarán ejercer más presión internacional y llamarán a la protesta nacional.

Por: Agencias / Redacción Web 04:15 PM / 13/12/2020

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, rechazó este domingo 13 de diciembre que algunas personas intenten comparar la consulta popular con la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre. A la vez, pidió "respaldar a nuestro Parlamento el próximo 5 de enero".

“No es equiparable una hazaña (…) con la farsa electoral del 6-D. El Plan República traslada las máquinas de un fraude como el del 6-D y en este caso, hombres y mujeres hicieron un evento más desafiante que el de 2017, y es importante destacarlo”, dijo en una rueda de prensa que ofreció para dar más detalles de la jornada que culminó la noche de este sábado 12-D.

Para el parlamentario, la participación en la consulta popular fue una respuesta masiva de esperanza por la lucha en alcanzar la democracia en el país.

“Los venezolanos demostramos ayer que no estamos dispuestos a rendirnos, que queremos cambio y vamos a seguir hasta lograr que nuestro país sea libre”, sentenció a la vez que adelantó que entre las próximas acciones del Parlamento están el ejercer mayor presión internacional contra la Administración de Nicolás Maduro, presentando en diversas estancias el no reconocimiento de la contienda parlamentaria, proteger la conformación de la Asamblea que preside e iniciar una movilización interna a través de la protesta nacional.

El jefe parlamentario, reconocido por más de 40 países como presidente interino, puso en duda las cifras de abstención publicadas que fueron publicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La dictadura pretende hacer ver que esto es una pugna por el poder y no es así. La dictadura no tiene cómo sustentar lo del 6 de diciembre. Ese día hubo más de 80% de abstención y rechazo”, aseguró Guaidó.

“Usemos esa energía de ayer para respaldar a nuestro Parlamento el próximo 5 de enero, nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”, recalcó.

“La efectividad o no de la consulta tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldemos el 5 de enero al Parlamento Nacional”, añadió Guaidó.

Dijo que seguirán luchando por un cambio de Gobierno como la única solución a la crisis de Venezuela.

Llamado a la Fuerza Armada

El presidente de la AN también le envió un mensaje a la Fuerza Armada, cuando se presenten diferentes protestas por las constantes fallas en los servicios públicos.

“¿Qué hará la Fuerza Armada a principios de 2021 cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida sea insostenibles? ¿se pondrán de lado de la dictadura, o se sumarán a la lista de la transición?”, se preguntó.