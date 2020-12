Guaidó pide fortalecer las sanciones contra la Administración Maduro

Pidió a sus aliados internacionales revisar los instrumentos "como la Carta Interamericana de DD HH, Tiar R2P (principio de Responsabilidad de Protección) cuando en Venezuela hoy están torturando y hay una hambruna", dijo.

Por: EFE 03:44 PM / 10/12/2020

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, llamó este jueves 10 de diciembre a fortalecer las sanciones extranjeras que pesan sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para evitar que sean burladas con la ayuda de terceros países.







A través de su cuenta en Twitter, Guaidó indicó que las sanciones se deben fortalecer para "no permitir que la dictadura use países como Irán para saltarlas".



Según el líder opositor, las sanciones "generan la presión necesaria para una solución" a la crisis que vive Venezuela.

El respaldo de Guaidó a las sanciones contra la Administración Maduro va en contravía de lo que más del 70% de los venezolanos, de acuerdo con las encuestas, opina sobre las sanciones, las cuales, según analistas no son las responsables del crash económico del país, pero sí han acelerado la escalada de la crisis, especialmente las dirigidas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Asimismo pidió a sus aliados internacionales revisar los instrumentos "como la Carta Interamericana de DD HH, Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) o R2P (principio de Responsabilidad de Protección) cuando en Venezuela hoy están torturando y hay una hambruna", dijo.







Los mecanismos a los que hace mención Guaidó son instrumentos por medio de los cuales los países firmantes o miembros de estos tratados pueden ejercer algún tipo de cooperación internacional.







El llamado de Guaidó se produce poco después de celebrarse las elecciones legislativas en las que no participaron los líderes tradicionales de oposición -incluido él- por considerar que no había garantías suficientes para que se realizaran.







Uno de los motivos por los que decidieron no participar fue por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de intervenir a sus partidos.







El TSJ puso al frente de estas organizaciones a militantes que habían sido expulsados por supuestos actos de corrupción.







De esta manera, los partidos tradicionales sí participaron en los comicios pero sin sus líderes tradicionales, sino con los impuestos por la institución judicial.





Según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo gobernante se quedó con el 91 % de los escaños de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), lo que significa que tiene 253 de los 277 puestos que estaban en disputa.





Los nuevos diputados tomarán posesión de sus curules el próximo 5 de enero, cuando debe instalarse la nueva AN.