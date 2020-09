Guaidó pide a Guterres proteger a los venezolanos de crímenes de lesa humanidad

"Les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”.

Así lo planteó el líder de la oposición y presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, ante una teleconferencia, y a propósito de la celebración de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas; en la que participaron representantes deiplomáticos de 36 países que le reconocen como presiente (e) de Venezuela.

“Elevo solicitud también al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados Miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. Honorable señor Guterres, como bien usted indicó en el año 2018, durante el debate de la Asamblea General sobre la Responsabilidad de Proteger de los Estados: ‘los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan’. Hoy en Venezuela, es cuando más se necesitan”.

Guaidó dijo en su mensaje que pedía “personalmente” a todos los representantes de la ONU, pero en especial a los del Consejo de Derechos Humanos, que lean el “Informe Detallado de la Misión Independiente de Verificación de Hechos”, para que conozcan los testimonios de las víctimas y les pongan cara a la tortura sistemática cometida por la dictadura en Venezuela; y luego de que hagan eso, “quedará en sus manos considerar proceder junto a sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela”.

En su alocución, el líder opositor denunció que "violar sistemáticamente DD HH en Venezuela es un requisito para formar parte del régimen que encabeza Nicolás Maduro".

“Maduro no sólo no quiere respetar y defender los Derechos Humanos; tampoco puede. No puede proteger a las víctimas de las consecuencias de sus propios crímenes porque fue él quien, en los últimos siete años, lideró un proyecto político que se ha mostrado incapaz de atender la crisis de los servicios públicos. Hoy, por ejemplo, sólo se está suministrando el 8% de la gasolina que necesita el país para moverse, y se la reparten entre los jerarcas de la dictadura, un país con una de las empresas petroleras más grandes e importantes del mundo”.