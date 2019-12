Guaidó llama a rectificar, “seguir avanzando” y “redoblar la lucha” en 2020

Agencias

El presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, llamó ayer al pueblo venezolano, en un video en su cuenta en Twitter, a “seguir avanzando” y “redoblar la lucha” en 2020.

“Venezolanos, (…) me dirijo a ustedes no como Juan Guaidó, presidente encargado de la República de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, sino como Juan Guaidó el venezolano, no un libertador, no un mesías, sino un político joven que cree, que vive y escucha. Así como muchos de ustedes, para estas fechas también esperaba que hubiéramos logrado el cese de la usurpación. A ustedes les consta, porque hemos trabajado, hemos vivido juntos esta lucha, esta inmensa lucha”, dijo en el material audiovisual.

Explicó que “no ha sido suficiente, es obvio; pero tampoco ha sido poco lo que hemos luchado, lo que hemos arriesgado y lo que hemos logrado y avanzado. Estoy seguro que de que a estas alturas sólo tenemos una opción: seguir avanzando, redoblar nuestra lucha y así hacer del 2020 el año de la libertad”.

El presidente de la AN expresó que “tenemos toda la intención de rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados durante este nuevo ciclo. Iniciamos un proceso de encuentros, escucha y conversaciones abiertas con los principales liderazgos políticos, los sectores de las fuerzas democráticas del país. Todos. Y el objetivo es muy claro: sumar, incorporar y asignar responsabilidades. Sólo así lograremos alinear ideas, propuestas y sobre todo estrategias que hagan falta”.

“Así que aquí no habrá vacaciones, porque esta lucha no descansa. Emplearemos todo el mes de diciembre para realizar estos encuentros con los sectores democráticos que quieren un cambio. Todos. Además de los liderazgos políticos, formarán parte de esta agenda estudiantes, universidades y academia, liderazgo empresarial, iglesias, liderazgo sindical, chavismo disidente, el Frente Amplio, fuerzas vivas, como Soy Venezuela”, apuntó en sus declaraciones.

Finalmente, aseguró que “todos los sectores vamos a convocar y a estar juntos; debemos hacer lo que nos corresponde; yo estoy dispuesto a dar la vida, pero en Venezuela ya es hora de entender, entendemos de que todo esto no se trata de una persona, sino que depende de todos y cada uno de nosotros. Así vamos a terminar de derrocara la usurpación, así vamos a celebrar la libertad. Vamos a construir la Agenda de lucha 2020”.