Guaidó llama a protestar en las calles contra las legislativas

Por: EFE 02:01 PM / 08/10/2020

El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este jueves 8 de octubre a sus simpatizantes a protestar en las calles contra las elecciones legislativas del 6 de diciembre que considera un fraude y a las que no acudirá el grueso de los detractores del chavismo.







"La movilización y la protesta es esencial para la democracia, por eso los llamo a ejercer la mayoría, a buscar a cada venezolano para explicarle por qué rechazamos el proceso fraudulento del 6 de diciembre", dijo Guaidó durante un acto con el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), según recoge un comunicado de su despacho.







En su opinión, "desde ya" está derrotado política, internacional y diplomáticamente el proceso electoral del 6 de diciembre porque —sostuvo— no cumple con "las condiciones mínimas" para la celebración de los comicios.



"Vamos a estar en las calles, resistiendo y avanzando con nuestra gente. Vamos a ver renacer Venezuela", subrayó.





Entre las condiciones que no considera que se cumplen están la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el establecimiento de un cronograma electoral, garantizar el derecho a elegir y ser elegido, así como la devolución de partidos políticos y observación internacional.







Los miembros del CNE fueron elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que la AN había hecho omisión de sus funciones y puso a su frente a la vicepresidenta del alto tribunal, Indira Alfonzo, sancionada por Canadá por su rol en las elecciones presidenciales de 2018.







Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países en enero de 2019, defendió la convocatoria de una consulta opositora en una fecha todavía no desvelada y que no ha suscitado interés entre la ciudadanía.







Dicha consulta, que incluye preguntar a los venezolanos si apoyan "todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".







Pese a ello, Guaidó pidió la participación activa en la misma de todos los venezolanos y recordó que es apenas "una ruta política".