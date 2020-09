Guaidó llama a protesta con maestros y dice: No es aplazar el fraude, es suspenderlo

El líder opositor señaló: “Somos los venezolanos que los decidimos y elegimos". Invitó a conformar Comandos por la libertad y elecciones libres.

Por: Agencias 02:12 PM / 27/09/2020

El titular del Parlamento venezolano y líder opositor, Juan Guaidó, pidió al país acompañar a los maestros en una protesta del magisterio prevista para el próximo 5 de octubre.

También solicitó al sector salud a que se incorpore a esta manifestación. Al señalar que la "lucha de uno es la lucha de todos".

"Un apoyo a los profesores, maestros que han convocado a una protesta el 5 de octubre y le pido a toda Venezuela que los acompañemos a ejercer el derecho a la protesta", dijo durante un acto este domingo 27-S.

Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente (e) de Venezuela, llamó a conformar Comandos por la Libertad y Elecciones Libres, en el marco de la presentación, este domingo, de la agenda de activación y movilización, en el marco del Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres.

Instó a hacer campañas de difusión sobre el informe de la Misión de la ONU, en el que acusan al Gobierno de Nicolás Maduro de "cometer crímenes de lesa humanidad".

Este domingo, en rueda de prensa, Guaidó dijo: “Hoy nos toca fortalecer la unidad, acompañar las protestas, construir la mayoría donde se exprese Venezuela y seguir creando condiciones de un gobierno de emergencia. Queda claro ante el mundo que para fraude no nos vamos a prestar”.

Agregó: “Somos los venezolanos que los decidimos y elegimos. Aplazar el fraude del sábado para el domingo no deja de ser fraude. No es aplazar el fraude, es suspenderlo”. (...) "Se trata de recuperar la democracia y la libertad. Al pueblo de Venezuela no lo engañaron y no lo van a engañar. El 90% de los venezolanos rechaza el fraude electoral que pretende montar Maduro. La respuesta es clara, estamos luchando, estamos de pie”.

.