Guaidó llama a "no participar en las falsas elecciones"

Por: Redacción Web 03:09 PM / 05/07/2020

Un llamado a una “gran alianza” por Venezuela para lograr la segunda independencia de la nación, hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, este 5 de julio a propósito de los 209 años de la firma del Acta de Independencia.

“Hago un llamado a una gran alianza por nuestro país. Una alianza sin mezquindades. La lucha definitiva por la libertad nos debe encontrar a todos juntos. Estar juntos es la clave en este momento”.

Esta solicitud la hizo durante la celebración del congreso de unidad nacional, en el que participaron diputados del Parlamento, dirigentes de principales partidos políticos de oposición, y sociedad civil dentro y fuera de Venezuela. Cabe destacar que el acto dio inicio con la lectura del Acta de la Independencia firmada en la ciudad de Caracas el 5 de julio de 1811.

El diputado, quien es reconocido como presidente (e) de Venezuela por más de 50 países, dijo que los venezolanos celebran la primera Independencia; pero al mismo tiempo se trabaja por lograr la segunda y “no descansarán hasta lograrlo”; alñ tiempo que cuestionó "el secuestro del Palacio Federal Legislativo y el arrebato de los partidos políticos”.

En su intervención para clausurar el “Congreso de Unidad Nacional”, Guaidó además pidió a todos los sectores a “no participar en la trampa del 6 de diciembre” (en referencia a las elecciones convocadas por el Poder Electoral); sino a luchar por lograr las condiciones electorales que permitan unos comicios libres, justos y verificables en donde los venezolanos tengan el pleno derecho a decidir.

“Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones, rebelarnos hoy es un deber, no solo un derecho. Nadie nos va a regalar nada. Los derechos no se mendigan, sino que se exigen y se defienden. Te llamo a ti (venezolano) a no tener miedo, a estar juntos; a estar unidos y movilizados”.

Refirió el diputado que hay que tender puentes que "junto a la calle, a la presión interna e internacional son complementos que se necesitan activar para lograr la tan anhelada libertad y por consiguiente segunda independencia en Venezuela".

Renacer de la República

Con la promesa de hacer “renacer la República”, Guaidó pidió a los venezolanos hacer de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, una bandera de lucha, para poner fin a la crisis en el país.

“La Quinta República murió, y murió de la mano de quienes la fundaron. Tu tiempo se acabó Maduro, estás derrotado; se acabó el tiempo de la dictadura. Nosotros haremos renacer la República; no nos vamos a detener, ni lo haremos ni un sólo momento”.

Asimismo, hizo un especial reconocimiento a quienes entregaron su vida en la lucha por la libertad de Venezuela; a quienes siguen firmes en la batalla y a los presos políticos. También agradeció a los países que han acompañado a los venezolanos en su “justa” lucha.

“Hemos estado en la calle una y otra vez ejerciendo la mayoría; hemos logrado una coalición internacional sin precedentes. Hoy más que nunca trabajamos duro. La opción es la libertad”.