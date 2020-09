Guaidó llama a la Fanb a no ignorar el informe de Naciones Unidas

El líder opositor le dijo a la Fuerza Armada: "Están sosteniendo hoy a un criminal que los ha usado para asesinar, para torturar (...) son delitos que no prescriben y ustedes lo saben".

Por: EFE 10:18 PM / 16/09/2020

El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este miércoles 16 de septiembre a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no ignorar el informe de Naciones Unidas, que señala al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, y retirar el apoyo al mandatario, al que tildó de "brutal dictador".







"A los miembros de la Fuerza Armada, no pueden ignorar lo que este informe constata (...) están sosteniendo hoy a un criminal que los ha usado para asesinar, para torturar (...) son delitos que no prescriben y ustedes lo saben", dijo el opositor en una alocución que fue transmitida en sus cuentas de redes sociales.





Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, consideró que el informe, elaborado por una Misión Internacional encargada por la ONU, deja claro "el talante dictatorial" de la llamada revolución bolivariana, una "brutal y salvaje dictadura".





Por ello, dijo a los militares que es "momento de decidir de qué lado están" y de preguntarse si seguirán obedeciendo a un "criminal internacional", en alusión a Maduro.







"No sean cómplices en este momento de su maquinaria (...) Venezuela sabrá recibir a quienes den ese paso (retirar el apoyo a Maduro)", remarcó.





El opositor se dirigió en diversas ocasiones a la Fuerza Armada para lanzar la misma petición, pero, hasta el momento, el grueso de militares han hecho caso omiso a sus palabras, tal y como pusieron en evidencia el 30 de abril de 2019, cuando tan solo unos 40 uniformados apoyaron a Guaidó en su intento de levantamiento contra el Gobierno.







El también jefe del Parlamento venezolano aseguró que el documento en cuestión muestra lo que los ciudadanos han "sufrido durante años".







Es "la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro Moros (...) un informe aterrador que muestra lo que vivimos, la realidad, el sufrimiento de miles de venezolanos", insistió.







Guaidó ve más necesario que nunca el apoyo de la comunidad internacional para que, dijo, todos los países entiendan que en Venezuela no hay "una lucha de dos bandos políticos" sino que una dictadura "desató una guerra en contra del ciudadano, de un pueblo indefenso".







"Este informe debe terminar de abrir los ojos a Gobiernos que se han puesto de alguna manera (a favor de Maduro) como México y Argentina. No pueden seguir apoyando a un violador de derechos humanos", sostuvo.





Además, el opositor instó al sistema de Naciones Unidas a reflexionar sobre la silla que ocupa Venezuela, representada por el Ejecutivo de Maduro, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Guaidó adelantó que el Parlamento discutirá mañana un "plan de acción que permita impulsar un nuevo camino para que la justicia sea ejercida".







El informe publicado hoy ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".