Guaidó dice que regresa al país y llama a movilización

Por: Agencias / AFP 08:14 PM / 10/02/2020

El líder opositor Juan Guaidó anunció este lunes 10 de febrero su regreso al país, a través de un video publicado en su redes sociales, en el que pidió dejar de lado "cualquier diferencia" para trabajar en una ruta clara y común.

"Regreso a mi patria con el compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando, y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y movilización popular".

En el video, el presidente de la Asamblea Nacional, quien es reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, asegura que los países aliados están dispuestos a "aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta".

“La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira. Y así lo han entendido en el mundo. Por eso nuestros aliados están dispuestos a aumentar la presión hasta el nivel máximo que haga falta”, dijo.

El diputado, quien no precisó fecha para su regreso, invitó a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, a reactivar la movilización. “Ustedes son la clave de la libertad”, aseveró.

Guaidó recordó que el 2019 le dejó "lecciones" que le sirvieron para "renovar y consolidar la estrategia". Igualmente, recalcó que la solución de fondo ocurrirá cuando se logren unas las elecciones libres.

“Para ello tenemos el apoyo y el consenso del mundo, de las principales potencias y se han comprometido a desconocer cualquier fraude que intente la dictadura, incluyendo las falsas parlamentarias que nadie reconocerá”, explicó.

Desde finales de enero, Guaidó realiza una gira que lo llevó por Europa, Canadá y Estados Unidos.

Se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios representantes de su gabinete; además de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi.

Conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro, Boris Johnson ,y funcionarios del gobierno español.

No va a pasar nada, reitera Cabello

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este lunes 10-F que "no va a pasar nada" en Venezuela tras la gira internacional del opositor Juan Guaidó, quien reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno cuando regrese al país.

"Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad a nosotros no nos afecta (...). No va a pasar nada (...). Él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada", declaró a periodistas Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige la ANC.