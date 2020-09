Guaidó descarta consulta pública para alargar el período del Parlamento

Sobre la visita de los enviados de Borrel dijo: "Tenemos la capacidad de ganar las elecciones por pela, pero ese no es el tema, es lograr unas elecciones justas, libres, justas y verificables. Es decir, no es aplazar, es suspender el fraude".

Por: Redacción Web 04:40 PM / 24/09/2020

"No se va a preguntar nada sobre alargar el período del Parlamento, dentro de las preguntas de la consulta a la voluntad popular no está alargar el período de la Asamblea Nacional", así lo dejó claro el líder de la oposición y presidente de la AN, Juan Guaidó, en rueda de prensa al finalizar un acto con personal médico beneficiado con el bono que comenzó a pagar este mes.

El diputado, reconocido como presidente (e) de Venezuela por 57 países, detalló este 24-S que la consulta popular, acordada en el pacto unitario presentado al país hace dos semanas, prevé preguntas sobre la emergencia humanitaria que vive el país, sobre cuál será la bandera de lucha para lograr una transición y en relación con el apoyo internacional que tienen las fuerzas opositoras en el país.

También consultado sobre la visita al país de enviados de Josep María Borrell, alto representante de la Unión Europea, Guaidó aseguró que "tenemos la capacidad de ganar las elecciones por pela, pero ese no es el tema, es lograr unas elecciones justas, libres, justas y verificables. Es decir, no es aplazar, es suspender el fraude".

Sobre el bono

Guaidó presentó, igualmente, un balance sobre el programa Héroes de la Salud. En ese sentido, solicitó a la Asamblea Nacional evaluar la ampliación del programa a otros sectores vulnerables del país.



"Le pido al Parlamento que evalúe la ampliación de este programa a otros sectores vulnerables", expresó.

Asimismo, señaló que casi 45 mil miembros del personal salud han recibido el aporte de 100 dólares, e informó que 7 mil aún no han podido registrarse en el programa.