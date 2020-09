Guaidó desacredita diálogo Capriles-Gobierno

A través de un comunicado de su equipo, aseguró que "estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino".

Por: EFE 10:10 AM / 02/09/2020

El opositor venezolano Juan Guaidó desacreditó este martes 1-S por la noche un posible diálogo del líder opositor Henrique Capriles y de su antigua mano derecha Stalin González con el gobierno de Nicolás Maduro posibilitada, al parecer, gracias a la mediación de Turquía.







A través de un comunicado de su equipo, aseguró que "estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino" que organizó Guaidó, tras ser reconocido como presidente encargado por unos 50 países, pero sin autoridad institucional en Venezuela.













El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, que visitó Venezuela a mediados de agosto, publicó en su cuenta de Twitter que sigue "con satisfacción evolución del diálogo positivo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela" que, según afirmó, también fue "debido a los esfuerzos de su país en coordinación con la Unión Europea (UE)".







"Deseamos que este proceso positivo se refleje en las elecciones. Siempre seremos solidarios con el pueblo venezolano", subrayó.







Posteriormente, confirmó en una rueda de prensa que aquellos con quienes se reunió fueron el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el líder del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo (UNT) Stalin González, quien fue vicepresidente del Parlamento cuando Guaidó era el jefe de la Asamblea Nacional.







Durante el breve intento de negociación entre Guaidó y Maduro en 2019, cuando más fuerza parecía tener el opositor, el presidente del Parlamento envió a González como su delegado para dialogar.















Sin conocimiento de Guaidó







"Queremos ser categóricos: estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos", reza ahora el comunicado de Guaidó.







Sin embargo, no menciona si entre esos aliados internacionales se encuentra la UE o alguno de los 27 países que lo componen, tal y como asegura Çavusoglu, o apenas sus principales apoyos en el continente americano.







Por ello, expresa también su "absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González".







Se desconoce qué acuerdo interno hay entre la oposición para que Guaidó considere que Capriles y Stalin deberían consultarle a él antes de reunirse con Maduro, puesto que ninguno de los dos tiene cargo alguno ni está a las órdenes del presidente del Parlamento, tal y como ambos dejaron patente al asistir a ese encuentro.







Capriles mostró en diversas ocasiones su desacuerdo con Guaidó y lo hizo público, sin ambages, a través de sus redes sociales.







Acerca de las negociaciones de 2019 aseguran que "son públicos y notorios"los diversos esfuerzos de mediación en búsqueda de soluciones políticas y condiciones electorales" que ha buscado, pero subrayan que "jamás" podrán "aceptar acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo".















Rechazo a las parlamentarias intacto







Para el próximo 6 de diciembre están programadas unas elecciones parlamentarias a las que 27 partidos de la oposición, encabezados por Guaidó, no acudirán por considerar que son un "fraude".







Entre esos 27 partidos se encuentra UNT y Primero Justicia, el partido de Capriles.







En el comunicado de Guaidó agregan que "dejamos claro una vez más que estas negociaciones emprendidas de manera individual no representan ni comprometen en forma alguna a la Asamblea Nacional, el Gobierno interino, ni las fuerzas democráticas de la unidad", sin mencionar de nuevo a quién incluye esas fuerzas.







Finalmente, reafirman su "decisión de no participar en el fraude y luchar por las condiciones electorales necesarias que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional".