Guaidó deja mensaje a la CEV: No vamos a participar en fraudes

Agregó el diputado presidente del Parlamento que "vamos a aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición".

Por: Redacción Web 05:27 PM / 12/08/2020

Apenas 24 horas después de que la presidencia d ela Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) hiciera un llamado a votar el 6 de dicimebre, adviritiendo incluso de "irregularidades" en el proceso, el líder opositor respondió a través de de un hilo en Twitter: "Ya el Pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018. Vencer a la dictadura implica que esta mayoría que somos sepamos ejercerla con las vías que tenemos estratégica y correctamente".

Agregó el diputado presidente del Parlamento que "vamos a aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición. Y ese es el siguiente paso: reconstruir el Pacto Unitario que ha demostrado efectividad, tal y como en 2015 y 2018, e impulsar el Gobierno de Emergencia Nacional".

En un dorprendente mensaje publicado este martes 11 de agosto, la CEV dijo que "No participar en las parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la accion política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005 y no tuvo ningún resultado positivo".

En el documento, la presidencia de la CEV agrega que "a pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno".

Guaidó en su trino agregó que "vamos a luchar por un desenlace y una transición. Eso pasa por tener claras las condiciones mínimas de un proceso electoral. Esa es nuestra lucha: poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos".