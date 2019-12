Guaidó califica de “novela” la acusación de liderar una operación terrorista

EFE / Agencias

Agencias

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, calificó este domingo de “novela” la acusación del Gobierno de Nicolás Maduro de que lidera una operación terrorista junto a su copartidario Leopoldo López y aseguró que en el Ejecutivo solo busca “distraer” con ese señalamiento.

“Salieron otra vez a distraer con la enésima novela que venden este año desde (el palacio presidencial de) Miraflores”, dijo Guaidó a un grupo de periodistas al término de una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) realizada en el céntrico estado La Guaira.

Este sábado, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, informó que los organismos de seguridad habían desarticulado un plan terrorista encabezado por Leopoldo López y que supuestamente pretendía atacar dos cuarteles militares y generar acciones violentas en seis estados.

A juicio de Guaidó la acusación es una muestra de que la oposición está haciendo “algo muy bien" en el diseño de un programa de protestas de cara a 2020, así como en la búsqueda de ayuda y recursos para paliar la crisis que vive el país.

“Es un cuento, una novela, nosotros estamos defendiendo nuestra Constitución, nuestro Estado de derecho”, aseguró.

Guaidó adelantó que los dos diputados opositores señalados por el Gobierno de Maduro -Janet Fermin y Fernando Orozco- “van a seguir ejerciendo sus funciones como parlamentarios”.

Seguimos en una tragedia

Este domingo 15 de diciembre se realizó una sesión especial de la Asamblea Nacional (AN) en el sector de Caraballeda, del estado La Guaira, en conmemoración de los 20 años del deslave en la entidad de aquel 15 de diciembre de 1999.

Además se instaló una Comisión Delegada que se encargará de las tareas correspondientes al Parlamento mientras este se encuentre en receso por la época navideña y fin de año.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, manifestó que “estamos en una tragedia, una emergencia humanitaria compleja que ya en algunas regiones pasa a ser catástrofe”, tras 20 años del aniversario de la Constitución venezolana y del deslave en La Guaira.

“El llamado socialismo del siglo XXI se redujo a una guerra contra los venezolanos. La catástrofe es nacional y está claro que esto es sólo equiparable a una guerra. Estamos frente a un Estado fallido”, indicó.

“Intentan perseguirnos una y otra vez y no podrán con nosotros, pero no van a poder porque sabemos que el alma de un país no se puede comprar. Aquí estamos guaireños, estamos defendiendo la Constitución”, comentó el Jefe de Estado.

Decreto para el 2020

Como el año del resurgimiento de la República, Guaidó decretó el líder de la oposición el 2020.

“Venezuela a pesar de estar herida, de estar maltratada; está viva y saldrá adelante. Está viva, va a limpiarse el barro, va a limpiarse el lodo como lo hicimos hace 20 años y vamos a salir adelante. A 20 años de la tragedia; y desde la Guaira, estado Vargas, decreto el 2020 como el año del resurgimiento de la República”, dijo.

Desde la sesión de calle, envió un mensaje a los venezolanos a quienes les recordó que “no están solos”; y les pidió “prepararse con fuerza” para terminar de librar la lucha por Venezuela porque la misma depende de todos.

A los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (Fanb) les volvió a recordar que “la lealtad es a la Constitución, a la soberanía, al pueblo”.

“Ya basta de aguantar callados. El alma de un país no se puede comprar; aquí hay una fuerza incontenible, que no es el agua como hace dos décadas; sino el pueblo. En vez de comprar conciencias, compren medicinas, vacunas”, explicó.

Anunció que para el próximo martes 17 de diciembre realizarán sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional.