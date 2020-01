Guaidó aseguró que sesionarán este martes 14-E en la Asamblea Nacional

El presidente del Parlamento adelantó que este domingo anunciará los pasos para recuperar la señal de la cadena televisiva Telesur.

Por: Priselen Martínez H. 06:40 PM / 11/01/2020

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró este sábado 11 de enero, durante un cabildo que encabezó en la parroquia La Vega de Caracas, aseguró que este martes 14 de enero sesionarán en la sede del Parlamento, a pesar de que el chavismo convocó, más temprano, a una marcha para ese día en apoyo a sus diputados del Bloque de la Patria y en rechazo a la violencia.

“La semana que viene vamos al Parlamento a sesionar, aquí están los miembros de la directiva, estén pendientes, vamos a abrir las puertas de la Asamblea y pronto de Miraflores”, expresó Guaidó en la concentración.

“Imaginen a todos juntos empujando para abrir las puertas de la democracia, debemos ir todos organizados, con fuerza, a empujar en toda Venezuela”, añadió el parlamentario por el estado Vargas.

También advirtió no se detendrán ante la intimidación. “Tenemos más oportunidades que dudas para levantar este país por los cuatro costados, somos nosotros, no solo los diputados, los que debemos defender a toda Venezuela, no nos va a detener la intimidación”, dijo.

Presidente (E) @jguaido desde cabildo abierto en la parroquia La Vega en Caracas: “Hay un solo Parlamento en Venezuela, y aquí hay un solo presidente encargado de Venezuela que esta con todos los venezolanos luchando” #GranCabildoPorVzla pic.twitter.com/q8UoKNhMpH — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 11, 2020

Recuperarán la señal de Telesur

Guaidó también adelantó que este domingo anunciará los pasos para recuperar la señal de la cadena televisiva Telesur.

“¿Se imaginan ya no una señal que miente en todo el continente sino una al servicio de la democracia en la región?”, apuntó el diputado.