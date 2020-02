Guaidó accede a pedido de PJ nombrando a un contralor para auditar los recursos

El abogado Juan Pablo Soteldo liderará lo que denomonaron el Consejo de Contraloría de la República. Los justicieros habían pedido la fiscalización de los recursos.

Por: Redacción Web 11:05 AM / 13/02/2020

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó este miércoles durante la sesión ordinaria al abogado Juan Pablo Soteldo, como nuevo contralor especial de la República.

El líder opositor Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido como presidente (e) por más de 50 países, informó además sobre la creación del Consejo de Contraloría de la República que estará a cargo de Soteldo, informó el Centro de Comunicación Nacional.

La aprobación del fondo de litigios por 20 millones de dólares el 30 de enero pasado abrió una grieta en la hasta ahora sólida relación entre Primero Justicia y Voluntad Popular. Los justicieros se abstuvieron en la votación porque exigían precisamente la designación de un contralor y sus consejo de contraloría para verificar el uso de los recursos.

En un extenso comunicado vía twitter, los justicieros alegaban el 31 de enero pasado que "el año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos (...) aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un contralor especial por parte de la @AsambleaVE es fundamental para lograr ese soporte institucional".

Primero Justicia cuestionaba el uso de recursos ya aprobados por el Parlamento. "Hasta la fecha no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los $3,5 millones de aprobados el 19 de noviembre".

La comisión especial del Parlamento encargada de designar al Contralor, liderada por el diputado Omar Barboza, tendrá la responsabilidad de designar a los otros cuatro integrantes del Consejo de la Contraloría. “La designación debe ser transparente, mientras unos destruyen aquí se construye”, afirmó Guaidó tras el nombramiento.

Sobre el tema, se pronunció el exrepresentante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien vía twitter dijo: "Me parece bien el nombramiento de un Contralor. No conozco a JP Soteldo. Espero cumpla con sus deberes. Lo que no entiendo es la designación de cuatro personas en el Consejo. Si es que van a nombrar uno por cada partido del G4 se desvirtúa la esencia".

Soteldo se desempeñó durante tres años como contralor del Zulia.



Juan Pablo Soteldo Azparren, es un abogado (UC), auditor certificado por la OEA, magister en Ciencias Políticas (UBA), gestor público y otras especializaciones del Iesa. Trabajó como Contralor de los estados Carabobo (2013 – sept. de 2014), Zulia (mar. de 2010 – feb. de 2013), Lara (1998 – 2010). A su cargo en el Zulia renunció, por razones personales, según quedó señalado en la Gaceta Oficial número 40.117.