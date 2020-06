Guaidó: Supuestos rectores ya son rechazados por el mundo

En su intervención, recordó que en el año 2017 “la dictadura trató de burlarse de los venezolanos y de la Comunidad Internacional con una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)"

Por: Redacción Web 06:09 PM / 16/06/2020

“No han pasado 24 horas de que tratan de usurpar funciones los supuestos rectores del CNE y ya la Unión Europea, Estados Unidos y nuestros aliados han rechazado cualquier acción que emane o derive de esa farsa que tratan de acometer. Agradecemos la pronta respuesta de Europa, EE UU y aliados que han rechazado de entrada esa falsa designación dado que el Parlamento nacional es el único habilitado por la Constitución para designar poderes públicos”.

El planteamiento del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, recoge la postura del G4, integrado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

En el “debate en rechazo a la pretensión inconstitucional y nulo nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral”, Guaidó ratificó que “no reconocerán nada que emane ni del ilegítimo TSJ, ni del CNE; asimismo indicó que desde la AN y el Gobierno interino continuarán su lucha por recuperar el derecho al voto, por recuperar el derecho a elegir para resolver la crisis que vive hoy Venezuela".

En su intervención, recordó que en el año 2017 “la dictadura trató de burlarse de los venezolanos y de la Comunidad Internacional, al tratar de explicar que había un parapoder, una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ni ellos mismos consultan, ni se reúnen, ni respetan; simplemente quedó para que alguien tuviera un programa de chismes en el canal del Estado. No tiene ninguna función”.

“En 2018 trataron de hacerle creer a la Comunidad Internacional que habían condiciones para una supuesta elección, y todos la rechazaron; dando origen a una usurpación, a un vacío que se consumó el 10 de enero de 2019 que inmediatamente la Asamblea Nacional llenó, que en ejercicio de sus funciones y de sus poderes, logró llenar y por eso hoy casi 60 países del mundo me llaman y me reconocen como Presidente encargado de Venezuela. Para nosotros, los diputados es un honor defender la Constitución, defender la democracia”.

Guaidó desde la sesión on line de la AN, se dirigió de nuevo a la Fuerza Armada Nacional, a quienes les preguntó si “¿No es suficiente vergüenza tener que soportar al hijo del dictador dándoles órdenes? ¿No es suficiente vergüenza tener que enviar gasolina a Cuba mientras en Venezuela no hay?, ¿No es suficiente vergüenza que izan banderas de Irán en suelo venezolano e instituciones? ¿No es suficiente vergüenza conque se hable de un testaferro como agente del Gobierno, que ha robado a todo el pueblo de Venezuela? ¿No es suficiente vergüenza no cumplir con la Constitución?”.

”No van a poder”

Sobre la reciente decisión dirigido al partido Acción Democrática (AD), emanado del TSJ que con una medida cautelar de suspendió a la actual directiva de la organización política; el líder de la oposición dijo que “no son la primera dictadura” que trata de acabar con la tolda blanca.

“No van poder con AD, no van a poder con los partidos políticos; por el contrario, esas acciones nos fortalecen, nos unifican en propósito: la libertad de Venezuela. No son la primera dictadura que trata de acabar con Acción Democrática, que intenta atropellar a los partidos políticos, que trata de acabar y aniquilar una alternativa, les digo que todas esas dictaduras han sido derrotadas, han caído. Va a caer la dictadura y va a renacer la República”.

Guaidó recordó que AD ya estaba ilegalizado, detalle que al parecer pasaron por alto en el TSJ; por lo que se preguntó si lo “legalizaron de un día a otro para entregárselo a un alacrán”.

Finalmente, agradeció a la tolda blanca, a su secretario, Henry Ramos Allup, el “gran aporte que le hacen a la causa democrática”.