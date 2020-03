Guaidó: Sostendremos la protesta hasta lograr los objetivos

“Somos una poderosa mayoría movilizada que puede cambiar el país y hoy 10 de marzo lo demostramos. Unimos todas las luchas en torno por el Pliego Nacional de Conflicto y sostendremos la protesta hasta lograr los objetivos”.

Así lo aseguró el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la sesión del Parlamento que aprobó el denominado Pliego Nacional de Conflicto.

Aclaró las diferencias entre el Pliego Nacional de Conflicto y los tradicionales conflictos laborales entre sindicatos y patronos: “Mientras que los sindicatos buscan que el patrono/empleador sea quien resuelva, el Pliego Nacional tiene como norte salir de la dictadura y recuperar la democracia como el paso fundamental e indispensable para que un Gobierno legítimo, con reconocimiento nacional e internacional, pueda dar respuesta a las demandas sociales del país”.

Durante el derecho de palabra que tuvo en el debate de la sesión realizada en la plaza Alfredo Sadel, en la ciudad de Caracas, Guaidó dijo que hay un plan para poner fin al conflicto que hoy vive Venezuela y pasa por unas elecciones presidenciales libres.

“Hoy hicimos un ejercicio de liderazgo; reiniciamos la calle, este pueblo no tiene miedo, yo los vi hoy en la calle. Venezuela hoy diste una gran demostración. Gracias”.

Informó que este miércoles el Comando Unificado ofrecerá un balance sobre la jornada de este 10 de marzo en el país.

Llamado a la FAN

Guaidó hizo un llamado a los funcionarios militares a ponerse del lado pueblo y de la Constitución, “no sigan permitiendo ser cómplices de la dictadura".

“Venezuela está cumpliendo sus objetivos, somos mayoría. Si quisiéramos pudiéramos pasar, los cobardes son los que se ocultan y les dan órdenes a ustedes –funcionarios militares-, no tienen agua, no tienen comida, estamos en la misma lucha y estamos para hacer la diferencia. Este piquete no representa al pueblo sino a la dictadura”.