Guaidó: Solo la Asamblea Nacional puede aprobar leyes

El opositor rechazó la Ley Antibloqueo aprobada por la Constituyente.

Por: EFE 05:56 PM / 09/10/2020

El líder opositor Juan Guaidó rechazó este viernes 9 de octubre la llamada Ley Antibloqueo, aprobada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al considerarla ilegal y señalar que con ella el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solo busca "saquear" las riquezas del país.







"Una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla, dictada por un ente fraudulento como la Constituyente, no puede llamarse ley", expresó Guaidó en Twitter, tras recordar que la ANC, integrada solo por oficialistas, es un cuerpo no reconocido por varios países.







El opositor dijo que las leyes en Venezuela "solo pueden ser aprobadas" por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el cuerpo que él preside desde enero de 2019 y que sí goza de reconocimiento internacional.





"Con ese instrumento ilegal (la Ley Antibloqueo), el dictador pretende ganar control, sabiéndose cada vez más solo y débil, tratando de ofrecer garantías y prebendas a sus cómplices", prosiguió Guaidó, que calificó a Maduro, además de dictador, de "narcotraficante y violador de derechos humanos".





"Nadie hará negocios (con él) y menos invertirá (en Venezuela bajo su Gobierno). Alertamos a los inversionistas a no involucrarse en estas operaciones marcadas por el crimen y la ilegalidad", añadió.















Ley que anula leyes







La ley, denominada de "antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano", fue aprobada el jueves 8-O luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.





Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al "poder público" de herramientas jurídicas para "contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición" de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.





Según el artículo 19, "cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)" el Ejecutivo procederá a "inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente".







El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas "inaplicaciones" se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.







La ley fue redactada y propuesta por Maduro y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos.