Guaidó: Quienes van a votar lo harán bajo amenaza

El jefe opositor insistió en que los comicios de este 6-D no cuentan con las condiciones para ser considerados libres y verificables.

Por: Agencias 12:09 PM / 05/12/2020

Como un fraude, al que además irán “obligados y amenazados” los venezolanos que participen, calificó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre.

En un encuentro con la prensa extranjera en Caracas, este sábado 5-D, el jefe opositor insistió en que este proceso es desconocido por varios países del mundo, pues no tiene las condiciones para ser considerado como una elección libre y verificable.

“Muchos de los que van a participar en el fraude van obligados y amenazados; los amenazan conque el que no vote, no come. Lo que ocurrirá este 6D es una elección interna del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela). Maduro y el régimen tienen claro que nadie va a reconocer ese fraude, tal como ocurrió el 20 de mayo de 2018. La dictadura no tiene votos, por eso ofrecen balazos a los ciudadanos”, dijo Guaidó, aq uien un centenar de paìses lo reconocen como presidente interino.

Adelantó que “seguro el lunes habrá un pronunciamiento claro del mundo en rechazo a la consumación del fraude”.

Dijo que al Gobierno de Nicolás Maduro "no le interesa la legitimidad del 6 de diciembre, sino aniquilar a la alternativa democrática, tal y como lo recoge el reciente Informe de la Comisión de Verificación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

Aclaró que para que una autoridad legitimamente electa pueda ser sustituida, debe ser por otra autoridad también legitimamente electa; con lo que desestimó que el Parlamento electo en 2015, sea sustituido el 6 de diciembre "a través del fraude".

Guaidó dijo a los periodistas de medios extranjeros que "la lucha de las fuerzas democráticas y de los venezolanos es por condiciones electorales para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables; y así poner fin a la tragedia sin precedentes en la historia de Venezuela".

Entre esas condiciones electorales citó la designación del Consejo Nacional Electoral por parte del Parlamento; devolución de los partidos políticos, derecho a elegir y ser elegido; cronograma electoral y observación internacional.

La consulta de 12-D

Sobre la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional para el próximo sábado 12 de diciembre, Guaidó dijo que es un mecanismo de participación para ejercer la mayoría de manera “voluntaria”.

“Participar en la consulta popular es un desafío en sí mismo a la dictadura. El 12 de diciembre la participación, la expresión “de los venezolanos dentro y fuera del país será de manera voluntaria”.

Indicó que esta consulta “no es un tema de popularidad o de puntos en las encuestas”, sino de dignidad.

Denunció la detención de dos ciudadanos en el Zulia por entregar volantes referentes a la participación en este proceso, lo que a decir de Guaidó, revela la “amenaza” que este este mecanismo para el régimen.

“No nos vamos a echar para atrás ante las amenazas. Por allí están llamando prácticamente a una inquisición con esas amenazas de investigación (contra los diputados)”.

Guaidó ratificó su permanencia en el país para “seguir defendiendo la Constitución y a los venezolanos”. Agradeció la valentía y firmeza de los diputados "al no doblegarse ni dejarse comprar por el régimen".