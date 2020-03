Guaidó: No caeremos en provocaciones  

Denuncian bloqueos de la GNB en la marcha, en Caracas.

Por: Agencias 01:06 PM / 10/03/2020

La marcha convocada por la oposición, en Caracas, partió este 10 de marzo en medio de pasos bloqueados por contingentes de la GNB, denuncian promotores y activistas.

Juan Guaidó, titular de la AN, tuiteó: "El presidente y los diputados iremos al frente para protegernos todos. No vamos a caer en provocaciones, el objetivo es reencontrarnos las calles, como la mayoría que somos, y que la AN apruebe el pliego nacional de conflicto".



Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente (e) de Venezuela, exige a los funcionarios castrenses que abran el acceso para que la marcha siga su rumbo.

Según el portal de Efecto Cocuyo, la GNB lanzó gases lacrimógenos en Chacao. Luego dijo que habían iniciado choques entre los manifestantes y oficiales de las PNB.

La convocatoria de la oposición es movilizarse hasta la sede el Palacio Federal Legislativo.