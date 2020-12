Guaidó: Muertes en Güiria evidencian el naufragio de la V República

“Nada simboliza más hoy a 21 años de una tragedia (deslave de Vargas) y de la aprobación de la Constitución como ese naufragio lamentable de nuestros hermanos. Las dolorosas muertes en Güiria evidencian el naufragio y muerte de la V República a manos de Nicolás Maduro. Murió la V República y el sepulturero fue Nicolás Maduro”.

Así lo dijo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien hizo este señalamiento durante el debate sobre la tragedia del naufragio de Güiria, ocurrido en la sesión ordinaria de este martes 15 de diciembre; la que inició con un minuto de silencio en memoria de los 19 venezolanos que murieron ahogados cuando presuntamente fueron devueltos de Trinidad y Tobago tras salir huyendo del régimen en Venezuela.

En su intervención, Guaidó dijo que tal “naufragio simboliza el horror que vive el país” y que no se puede permitir que se normalice. Refirió que tal “desastre, que no fue natural” como el de hace 21 años, es ”obra exclusiva del terror que pretende sembrar la dictadura".

Asimismo, y una vez más, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, y reconocimiento a los habitantes de Güiria quienes el pasado lunes en la tarde salieron a las calles a rendirle honor a los fallecidos, pero también a alzar su voz para pedir justicia.

Sobre Trinidad y Tobago dijo que es “un país que ha demostrado maltrato, violación a las convenciones de refugiados”.

A la Fuerza Armada

En el cierre del debate, Guaidó le envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y a la comunidad internacional.

“No creo que le haya ido muy bien a Tarek William Saab en La Haya, dado los resultados. Dos opciones: o los está vendiendo para tratar de salvarse, o es un inútil como sabemos que es, Maduro y su emisario; o lo que yo creo: las dos. Trató de ir a salvarse, él y su círculo, pero es tan inútil, que ni una ni la otra. Y la Fuerza Armada Nacional depende del inútil, indolente, criminal cómplice de delitos de lesa humanidad de Tarek William Saab”.

En cuanto a la comunidad internacional, Guaidó pidió “no relativizar” hoy el dolor humano de los venezolanos.

“Ya basta del cinismo. No es tolerable para nosotros que vengan a jugar con la dignidad de los venezolanos, de un pueblo que no se rinde. Venezuela está viva, a diferencia de la V República. El 2021, paradójicamente, será el fin de un ciclo, no van a poder contener las protestas de un pueblo por hambre. Vamos a convocar las protestas, vamos a estar en la calle. Venezuela vive en la lucha”.