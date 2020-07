Guaidó: Maduro no puede romper relaciones con países que no lo reconocen

“Unas palabras directamente a la embajadora Isabel Brilhante: reconocemos su trabajo, su profesionalismo al abordar una situación tan completa e inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela", dijo el líde de la oposición.

Por: Redacción Web 03:04 PM / 30/06/2020

“Maduro no tiene competencias para romper relaciones con países que no lo reconocen. No puede romper relaciones diplomáticas porque no es reconocido como Presidente, es reconocido como dictador. No es través de soberbia, de la ridiculez, del acto infantil a nivel político-diplomático de violentar de esa manera a una diplomática de carrera, como es la embajadora Isabel Brilhante, como se solucionará la crisis en Venezuela”.

Así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, al referirse a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante; a quien el Gobierno le dio 72 horas para abandonar la nación.

Estos señalamientos los hizo durante su intervención en el Proyecto de Acuerdo en respaldo a la Unión Europea y su representación diplomática en Venezuela, aprobado en la sesión ordinaria online de la AN.

Guaidó, ratificó a la embajadora de Brilhante el respaldo del Parlamento, del pueblo de Venezuela y de él personalmente.

“Unas palabras directamente a la embajadora Isabel Brilhante: reconocemos su trabajo, su profesionalismo al abordar una situación tan completa e inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela. Ratificamos nuestros lazos, nuestros nexos con la Unión Europea y con todos los países que están respaldando la lucha de Venezuela en este momento por recuperar su dignidad, su democracia y poder salir de este conflicto”, agregó Guaidó.

La decisión del Gobierno venezolano contra la embajadora de la Unión Europea en Venezuela se produjo luego de que la Unión Europea sancionara a Luis Parra, presidente del Parlamento que reconoce el Gobierno; y un grupo de otros 10 dirigentes próximos al Gobierno venezolano.

“Queda claro el talante dictatorial que ya conocemos y hemos sufrido los venezolanos y contra el cual estamos luchando, y hoy es víctima una diplomática profesional, de carrera, comprometida con la democracia y los derechos humanos”.

De igual manera indicó que este “arrebato de soberbia” de la dictadura responde una estrategia para tratar de hacerse ver fuertes en un momento de debilidad institucional, de vulnerabilidad, de fragilidad del venezolano, de Emergencia Humanitaria Compleja.

Dijo que tales acciones no solo han ocasionado problemas a Venezuela, sino a “ellos mismos” (en referencia al régimen), que cada día se aíslan más en el concierto mundial.

“Estos arrebatos de soberbia solo han ocasionado problemas al país y a ellos mismos. Ya no pueden aterrizar en España, por ejemplo; porque generan controversias severas en la política interna de los países porque ustedes están sancionados, porque hoy son un producto contaminado para la democracia y la libertad del mundo. Hay otros a los que les va mucho pero cuando aterrizan en algún otro país”, subrayó el líder de la oposición.