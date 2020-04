Guaidó: "Estamos en un colapso absoluto"

“Esa falsa sensación de control en medio de la pandemia es muy peligrosa. La dictadura no tiene el control de Venezuela, estamos en un colapso absoluto. Maduro no protege a nadie y eso lo vengo diciendo desde el 5 de enero de 2019”.

Así lo dijo este sábado 11 de abril el líder opositor Juan Guaidó, en una entrevista transmitida por las redes sociales.

De igual manera indicó que una de las muestras del colapso es que "actualmente no hay gasolina en el país y no es precisamente por la presencia del coronavirus en la nación; sino porque destruyeron la Industria petrolera y como consecuencia no se está produciendo combustible".