Guaidó: Estamos construyendo la mayoría en la calle

El líder opositor y presidente del Parlamento estuvo en el municipio Sucre, en el estado Miranda, para rechazar los comicios del 6 de diciembre.

Por: Redacción Web 05:15 PM / 31/10/2020

“Recuperar Venezuela es nuestra preocupación. Somos mayoría, sepan y siéntanse mayoría. Hoy alzamos la voz y luchamos por Venezuela, para recuperar nuestro país. No se nos olvide porqué estamos luchando”.

Así lo planteó el líder opositor y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien estuvo en el municipio Sucre, en el estado Miranda, para rechazar los comicios del 6 de diciembre y promover la participación de la consulta convocada por el Parlamento Nacional.

Hizo un recorrido por varios sectores de la localidad este sábado 31 de octubre, además dijo que "en todo el país se estaban haciendo asambleas de ciudadanos, sumando esfuerzos y voluntades a los comandos por la libertad y elecciones libres”.

En el encuentro con los ciudadanos, Guaidó dijo que desde el Gobierno quieren “callar, agobiar y seguir sembrando el miedo en quienes aún se mantienen firmes en la lucha, y por eso cometen secuestros como el del periodista Roland Carreño".

“No desestimemos lo poderoso de los intangibles: la fe, esperanza, optimismo, la confianza. Hemos estado construyendo la mayoría en la calle, a diferencia de la dictadura; tenemos un plan”.

El diputado, reconocido además como presidente (e) de Venezuela pór más de 50 países, que “el arma que destruyó a Venezuela fue el resentimiento, la maldad. El dictador prefiere ser presidente de un cementerio”.

Tarea

En las asambleas de ciudadanos que tuvo Guaidó en el municipio Sucre, dejó como tarea a sus habitantes formar parte de los comandos de Venezuela alza la voz y organizarse en cada sector, urbanización, conjunto residencial, etc.

Los seguidores de Guaidó le acompañaron en la actividad en Sucre.



De igual manera les indicó que los objetivos de primordiales en esta etapa de la lucha son tres: el primero es rechazar el fraude del 6 de diciembre; el segundo es promover la Consulta Popular; y el tercero es acompañar y promover la protesta ciudadana.

“Todos hoy somos necesarios. Están las puertas abiertas para todos. No puede haber duda en el sano ejercicio de la mayoría, en la expresión popular, en que sean consultados y partícipes en la solución”.

Refirió que el “fraude del 6-D ya está derrotado”, y que además hoy la dictadura está sola y derrotada.

“La derrota anticipada del 6 de diciembre es un triunfo de la sociedad y de la unidad. El mundo ya dijo que no lo iba a reconocer. No lo llamemos elección porque no lo es; no tiene las características de una elección”, agregó Guaidó.