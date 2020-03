Guaidó: Es grave lo que ocurrió en el CNE, ¿cómo estaban todas las máquinas en un solo sitio?

El líder opositor reiteró el llamado a marchar este martes 10 de maroz para "aprobar el pliego nacional de conflicto.

Por: EFE 03:50 PM / 09/03/2020

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó calificó este lunes de de "grave" el incendio que se produjo este sábado en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en Mariche.

"Me sorprende la poca información sobre lo que ocurrió en el CNE, se destruyó o destruyeron todo lo que representa una infraestructura tecnológica para soportar un proceso electoral ¿Cómo estaban todas en un solo sitio?", cuestionó.

Al respecto, la rectora principal del Poder Electoral, Tibisay Lucena, reveló en la tarde del pasado domingo que se quemaron más de 49 mil máquinas, que respresenta practicamente la totalidad del parque de máquinas electorales.

Geopolítica sobre Venezuela

En relación con sus aliados internacionaleshay correlación entre las reuniones del presidente de EE UU, Donald Trump, y sus homólogos de Colombia y Brasil con "el esfuerzo" y los ejercicios de movilización que ha estado haciendo en el interior de su país.



"Claro que tiene correlación la reunión de Trump con el presidente (brasileño Jair) Bolsonaro, claro que tiene correlación con todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, la reunión del presidente (colombiano, Iván) Duque con el presidente Trump, claro que tiene correlación con lo que estamos haciendo, la reunión del presidente (de Ecuador, Lenín) Moreno con lo que estamos haciendo en Venezuela", dijo Guaidó en una rueda de prensa.



El diputado agregó que tiene "correlación cada uno de los ejercicios de movilización y construcción de capacidades que estamos realizando en este momento".

La marcha

Para este martes, Guaidó ha convocado a una manifestación que tiene el objetivo de llegar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Desde el pasado 5 de enero, tanto Guaidó como un nutrido grupo de legisladores opositores, que son mayoría en la AN, no han podido acceder a la sede parlamentaria que ha estado rodeada por agentes antidisturbios y los conocidos como "colectivos", nombre con el que se denominan a los grupos de simpatizantes del chavismo habitualmente armados.



Estos grupos son considerados por los activistas de derechos humanos como paramilitares o parapolicías.



Guaidó, que es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro va a "tratar de confundir en todo" en la manifestación de este martes y subrayó, antes de referirse a las reuniones de Trump con mandatarios suramericanos, que tienen "muy claro" sus objetivos y "herramientas" con las que cuentan para conseguirla por lo que van a "hacer uso de todas".



Sin embargo, aseguró que "la única forma" que tiene el Gobierno de frenar sus manifestaciones "es cumpliendo las exigencias" que han planteado y que pasan "por una elección presidencial realmente libre con un (Consejo Nacional Electoral) CNE electo por el Parlamento Nacional".



"Y el único Parlamento nacional que reconoce el mundo es el que presido".

El pasado 5 de enero, fecha en que debía ser reelegido el presidente de la AN, el diputado disidente de la oposición Luis Parra fue elegido en el interior de la sede legislativa con el apoyo de los diputados chavistas y un reducido número de parlamentarios que fueron expulsados de las filas opositoras.



En el exterior del Palacio Legislativo y con el apoyo de 100 de 167 diputados Guaidó fue reelegido como presidente de la AN, una directiva parlamentaria que ha contado con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, si bien el Gobierno de Maduro ha reconocido la que lidera Luis Parra.