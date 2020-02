Guaidó: “Acciones concretas” contra Maduro se irán anunciando “en su momento”

“Estamos enfocados en reforzar las acciones conjuntas para liberar a nuestro país y proteger a nuestro hemisferio”, agregó Guaidó.

Por: Agencias 08:50 AM / 06/02/2020

El presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, calificó ayer miércoles como “exitosa” la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

“Tenemos el respaldo del mundo. No es a Juan Guaidó, es a la causa, es a la democracia. Es la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, dijo en declaraciones a la prensa.

Asimismo, Guaidó recalcó que Venezuela cuenta plenamente con el compromiso, determinación y respaldo del presidente Donald Trump.

“Estamos enfocados en reforzar las acciones conjuntas para liberar a nuestro país y proteger a nuestro hemisferio”, agregó.

Aseguró que Venezuela y Estados Unidos están "hermanados por la democracia y la libertad", y que los venezolanos reconocen “el determinado liderazgo del Presidente Trump” y agradecen el apoyo de todo el gobierno estadounidense.

Ratificó, sin ofrecer mayores detalles, que en los próximos días se avanzará y ejecutarán acciones puntuales en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó también anticipó que las “acciones concretas” contra Maduro se irán anunciando “en su momento”.

Reunión con el BID

El líder de la oposición también se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue recibido por Luis Alberto Moreno, presidente de la institución.

“El Banco Interamericano de Desarrollo es un pilar fundamental en esa Venezuela que viene”, dijo Guaidó sobre el encuentro.

Por su parte, Moreno recalcó que el BID fue la primera institución multilateral en acoger a Guaidó y darle su respaldo.

“Nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo listos para acompañar al Presidente Guaidó el día en que tenga todos los instrumentos de poder para atender a todos los venezolanos”, aseguró el representante del BID.

Moreno recalcó que Venezuela necesita, rápidamente, encontrar un camino que le permita a esa institución unir esfuerzos por el país y los venezolanos.