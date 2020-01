González: Con diputados presentes el domingo se reelegirá a Guaidó

“Yo no tengo ninguna duda que Juan Guaidó va a ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional y marcaremos una nueva etapa en esta ruta”, dijo a Unión Radio.

Por: Agencias 11:32 AM / 03/01/2020

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, aseguró este viernes que con los diputados presentes en la sesión especial del domingo 5 de enero se reelegirá a Juan Guaidó en la presidencia del Parlamento.

“Yo no tengo ninguna duda que Juan Guaidó va a ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional y marcaremos una nueva etapa en esta ruta”, dijo a Unión Radio.

Consultado si ese día usarán el quórum virtual, respondió que “es una posibilidad que tenemos, estoy seguro que sin eso vamos a reelegir a Juan Guaidó (…) estoy seguro que con los diputados que estamos aquí vamos a llegar a lo necesario para poder nombrar la directiva”.

En el programa En Vivo de Unión Radio, González repudió que actualmente más de 25 diputados se encuentran en el exilio por el allanamiento de la inmunidad, así como dos parlamentarios están presos, al referirse a Juan Requesens y Gilber Caro.

A su juicio estas acciones forman parte del plan del gobierno “para acabar la Asamblea, que es la única institución que reconoce el mundo occidental”.

Sobre las denuncias de una operación Alacrán para comprar votos de diputados, González recalcó que »hemos estado en contacto con cada uno de nuestros diputados, aquí todos estamos y en la mayoría por el cambio del país, y poner en duda por plata es grave, porque lo que hicieron 5 o 6 no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho la Asamblea en estos cuatro años».

Corrupción

González informó que la comisión especial que investiga las denuncias de supuesta corrupción por parte de diputados integrantes de la Comisión de Contraloría se conocerá después del 5 de enero cuando se instale el nuevo período de la instancia legislativa.

Destacó que se citaron a los parlamentarios que habrían realizado gestiones para favorecer la imagen del empresario colombiano Alex Saab, vinculado con los negocios de los Clap.

“Después del 5 la comisión va a presentar el informe, no se hizo antes porque estábamos en receso, pero ya se adelantó mucho, se hizo todo el estudio, después del 5 se entregará el informe a la plenaria”, declaró.

Balance político

En un balance sobre las acciones políticas que se trazaron para 2019, González admitió que fue “un año donde salimos fortalecidos con el apoyo internacional y de la gente, pero también hubo fracasos que se deben reconocer para aprender y poder avanzar”.

Sobre el diálogo con la mediación de Noruega aseveró que no fue un fracaso para la oposición porque fue el gobierno el que se levantó de la mesa.

Hizo un llamado a rescatar la confianza del voto y eso significa tener un nuevo CNE nombrado por la Asamblea Nacional.

González aseguró que en la oposición “siempre” han estado unidos, a pesar de voces disidentes.

“Tenemos voces disidentes sí, hemos intentado hablar con ellos y no hemos podido, eso es verdad, la mayor parte de los que queremos un cambio estamos unidos en una plataforma, hay unos intransigentes que nunca les gusta nada, no participaron en las rutas planteadas, ofrecen cosas que no son posibles”, expresó.