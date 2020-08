Laidy Gómez: Una oposición dividida es peor que un CNE impuesto

Para la gobernadora del Táchira, "los dirigentes deben desligarse de los proyectos políticos personales y salir a la calles a interpretar el sentimiento de la gente”.

Por: Redacción Web 11:11 AM / 31/08/2020

"¿Cómo generamos una fuerza interna si los liderazgos políticos no nos ponemos de acuerdo, si no están dando la cara en dónde está la angustia de la sociedad?", esa pregunta se hizo la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, quien en una entrevista con Unión Radio opinó que los esfuerzos que están haciendo algunos líderes opositores a escala nacional con respecto a la comunidad internacional no se están sintiendo en el seno de la sociedad.

Para la gobernadora, “el problema es que hoy no estamos presentando una solución al pueblo angustiado”. Gómez se ha manifestado a favor de la participación en el proceso electoral del próximo 6 de diciembre, cuando se elegirán 277 diputados, su postura le ha valido críticas en el ala de Acción Democrática que lidera Henry Ramos Allup.

Apuntó que la oposición no está capitalizando el rechazo al Gobierno "porque no nos ve como una alternativa de poder real. Los dirigentes deben desligarse de los proyectos políticos personales y salir a la calles a interpretar el sentimiento de la gente”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo, de Unión Radio, aseveró que “una oposición dividida es peor que un Consejo Nacional Electoral –CNE- impuesto. “Con un CNE impuesto hemos ganado la Asamblea Nacional –AN-, gobernaciones y alcaldías”.

La pasada semana, la gobernadora del Táchira cuestionó el abstencionismo y afirmó que “la política que demanda hoy el pueblo venezolano es la que muestre logros, que ayuden a la gente que vive las desgracias y angustias” en el país.

La gobernadora fijó posición sobre las versiones según las cuales habría quedado “autoexcluida” de Acción Democrática. Dijo en este aspecto que seguirá trabajando desde AD, pues no se irá a otra organización.