Gobierno ve "indiferente" reconocimiento internacional de comicios

Por: EFE 05:48 PM / 21/11/2020

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado 21-N que "es indiferente" si hay un reconocimiento internacional amplio de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, a las que no acudirá la mayor parte de la oposición por considerarlas un fraude.







"Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa: '¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos?'", dijo Rodríguez durante un acto con estudiantes.







Inmediatamente después, la vicepresidenta dio su respuesta: "Les voy a decir lo que les he respondido en privado a algunos embajadores, no nos importa, nos es indiferente".







Según afirmó, Venezuela "existe mucho mejor" sin esos países, que no enumeró.







"No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo, no ningún Gobierno, ni en Estados Unidos ni en Europa ni en el vergonzoso cartel de Lima", dijo en referencia al Grupo de Lima.







Ese grupo tiene como fin buscar una salida a la crisis venezolana y está compuesto por numerosos países del continente americano.







Por otra parte, Rodríguez insistió en que Venezuela está viviendo "una campaña electoral histórica" que el 6 de diciembre, día de las votaciones, "marcará la historia" de Venezuela y del mundo.







La mayor parte de la oposición no comparecerá a los comicios al considerarlos "un fraude", aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido varios partidos detractores del Gobierno, así como algunos chavistas críticos, y ha puesto a su frente a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corruptos por sus excompañeros.







De ese modo, el próximo 6 de diciembre los nombres, colores y siglas de varios partidos de oposición estarán en las papeletas, si bien no bajo el liderazgo de los jefes de los partidos.