Gobierno tilda de "injerencista" resolución de la OEA sobre el 6-D

Por: EFE 10:13 AM / 22/10/2020

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó la noche deeste miércoles 21 de octubre por "injerencista" la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra de las elecciones legislativas que el país celebrará en diciembre y que no serán reconocidas por la Unión Europea (UE).







"La verdad me enteré hoy que se estaba desarrollando esta reunión de la espectral OEA (...) Ahora me entero de que aprueban otra resolución decadente e injerencista contra Venezuela. Todo un disco rayado del fracaso. ¡Dan vergüenza!", expresó Arreaza en su cuenta de Twitter.







La resolución se aprobó durante la Asamblea General con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que 9 se abstuvieron y cuatro votaron en contra: San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Dominica.



A juicio del canciller venezolano, se trató de una mayoría "circunstancial y en retroceso de élites corporativas gobernantes en el continente" subordinadas, dijo, al Gobierno de Estados Unidos.







"Cumplen al pie de la letra los designios de (el presidente estadounidense, Donald) Trump. La moribunda OEA no ha dejado nunca de ser un mero ministerio de colonias de EE UU", señaló.







Venezuela se retiró oficialmente de la OEA en abril de 2019 al considerar que el organismo continental ha violado sus principios para atacar a la llamada revolución bolivariana y es por ello que desde entonces no hay representación del Gobierno de Nicolás Maduro en estos debates.















Las condiciones de la OEA







El texto de la OEA establece que el reconocimiento de los comicios "dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía".







Sin embargo, el grueso de la oposición ya ha anunciado que no participará en las elecciones por considerarlas fraudulentas.







El Gobierno de Maduro ha inhabilitado a miembros de partidos opositores, incluido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones; y, además, algunos diputados opositores han sido detenidos y otros han huido para evitar ser capturados.







Además de la participación de todos los partidos políticos, la OEA pone como condición para reconocer los resultados electorales "la liberación de los presos políticos" y la presencia de una "observación electoral internacional independiente y creíble".